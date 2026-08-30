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Ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, εξερχόμενος από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αναφέρθηκε στη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης. Όπως είπε «ήταν ένα λάθος μου, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω».

«Βγάζουν όλοι το όνομα μου παντού. Να βγάλουν και για το μοντέλο με τα ναρκωτικά», σημείωσε στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους.

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Σημειώνεται πως σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, σε βαθμό πλημμελήματος και αφέθηκε ελεύθερος.

Η δίκη του μουσικού για διεξαχθεί αύριο, Δευτέρα, μετά τις 12 το μεσημέρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στις 8:00 το πρωί της Κυριακής, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας εντόπισαν το όχημα που οδηγούσε ο μουσικός να κινείται με αυξημένη ταχύτητα.

Οι αστυνομικοί του έκαναν σήμα να σταματήσει και προχώρησαν σε αλκοτέστ, οι μετρήσεις του οποίου έδειξαν τιμές 0,71 mg/l και 0,63 mg/l, αρκετά παραπάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l.

Στη συνέχεια, ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου του επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για 250 ημέρες.

Λίγες ώρες πριν από τη σύλληψή του, ο Άρης Μουγκοπέτρος βρισκόταν σε πανηγύρι στη Ροδίτσα Λαμίας, όπου, σύμφωνα με παρευρισκόμενους, ο μουσικός ανέβηκε στη σκηνή περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα και για περίπου μισή ώρα έπαιξε μόνος του κλαρίνο