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Τραγωδία στη Μύκονο. Μια 37χρονη Ιταλίδα, η Σάρα Τσεκαντίνι, κάτοικος του Αρέτσο και υπάλληλος σε μεγάλη εταιρεία στην περιοχή Βαλντάρνο, έχασε τη ζωή της την Δευτέρα σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα βρισκόταν στο νησί των Κυκλάδων με φίλες της για το μπάτσελορ πάρτι της. Επρόκειτο να παντρευτεί έναν άνδρα της ηλικίας της από το Βαλντάρνο τις επόμενες εβδομάδες.

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Ενώ ακόμα διερευνώνται οι συνθήκες του τροχαίου, η εταιρεία στην οποία εργαζόταν επιβεβαίωσε το θάνατο της 37χρονης Ιταλίδας, με συναδέλφους και φίλους να θρηνούν τον χαμό της, στη Μύκονο.

Sara Ceccantini morta durante l'addio al nubilato con le amiche, la tragedia a Mykonos: cosa è successo alla 37enne che stava per sposarsi https://t.co/9P6ZFNSGYp June 16, 2026