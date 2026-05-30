Νέα δεδομένα έρχονται να ανατρέψουν πλήρως την αρχική εκδοχή περί τροχαίου δυστυχήματος στον θάνατο του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου Ηρακλείου, Αλέξανδρου Δασκαλάκη. Το ιατροδικαστικό πόρισμα, σε συνδυασμό με μαρτυρίες και τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ», ενισχύουν πλέον το ενδεχόμενο ο 49χρονος να έπεσε θύμα βίαιης επίθεσης και όχι ενός απλού ατυχήματος με δίκυκλο.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ηρακλείου, η οποία εξετάζει όλα τα στοιχεία από την αρχή, επιχειρώντας να διαπιστώσει τι ακριβώς συνέβη στα κρίσιμα λεπτά που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, πρώην νοσηλευτής, πατέρας μιας κόρης και ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, είχε συνδέσει το όνομά του με τις προσπάθειες επίλυσης προβλημάτων που απασχολούσαν την περιοχή. Σύμφωνα με κατοίκους και φίλους του, είχε έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με πρόσωπα που σχετίζονταν με την ανεξέλεγκτη βόσκηση και τις ζημιές που προκαλούνταν σε αγροτικές εκτάσεις και περιουσίες.

Η διαδρομή που κατέληξε σε τραγωδία

Το πρωί της Κυριακής 1ης Μαρτίου ο 49χρονος αναχώρησε από το σπίτι του με το παπάκι του, προκειμένου να μεταφέρει καφέ και φαγητό σε εργάτη που εργαζόταν σε χωράφι σε μικρή απόσταση από το χωριό.

Στις 11:22 καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να φτάνει στο καφενείο του χωριού. Τρία λεπτά αργότερα αποχώρησε έχοντας αγοράσει έναν καφέ και ένα τοστ για τον εργαζόμενο. Αυτές ήταν και οι τελευταίες εικόνες του πριν τραυματιστεί σοβαρά.

Λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του βαριά τραυματισμένος. Σύμφωνα με συγγενείς του, πρόλαβε να φτάσει στην αυλή της κατοικίας του, όμως κατέρρευσε χωρίς να μπορέσει να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύτηκε για 21 ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δίνοντας μάχη για τη ζωή του, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι πρώτες αμφιβολίες για το τροχαίο

Από τις πρώτες κιόλας ώρες, οι θεράποντες γιατροί εξέφρασαν επιφυλάξεις για το αν οι κακώσεις μπορούσαν να αποδοθούν σε πτώση από δίκυκλο.

Οι βαριές συντριπτικές κακώσεις στο κεφάλι, αλλά και η εικόνα του οχήματος, δεν ταίριαζαν με όσα συνήθως καταγράφονται σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Το παπάκι δεν έφερε τα αναμενόμενα ίχνη εκτροπής ή σύγκρουσης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω διερεύνηση.

Δύο μήνες αργότερα, το ιατροδικαστικό πόρισμα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας, δίνοντας νέα διάσταση στην υπόθεση.

Ο γαμπρός που αμφισβήτησε από την πρώτη στιγμή την επίσημη εκδοχή

Καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη των κενών της υπόθεσης είχε ο γαμπρός και στενός φίλος του θύματος, Μανώλης Προβιδάκης.

Πεπεισμένος ότι τα δεδομένα δεν παρέπεμπαν σε τροχαίο δυστύχημα, ξεκίνησε δική του έρευνα. Εξέτασε τη διαδρομή του προέδρου, αναζήτησε μάρτυρες, μελέτησε το δίκυκλο και απευθύνθηκε επανειλημμένα στις Αρχές ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Οι ενέργειές του συνέβαλαν στη συγκέντρωση στοιχείων που ενίσχυσαν το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Η μαρτυρία του εργάτη και τα αντικείμενα που βρέθηκαν στον δρόμο

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην κατάθεση του εργάτη που περίμενε τον πρόεδρο στο χωράφι.

Όπως ανέφερε, άκουσε τον χαρακτηριστικό ήχο του παπιού να πλησιάζει, όμως αμέσως μετά άκουσε φωνές και μια έντονη κραυγή. Παρά ταύτα, ο πρόεδρος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο σημείο.

Το χωράφι απείχε περίπου 200 μέτρα από τον δρόμο και ο εργάτης δεν είχε οπτική επαφή με το σημείο. Αργότερα άκουσε ξανά τον ήχο του δικύκλου να απομακρύνεται και υπέθεσε ότι είχε συμβεί κάποιο λάθος.

Το απόγευμα, επιστρέφοντας από την εργασία του, εντόπισε δίπλα στον δρόμο χυμένο καφέ και μια σκισμένη σακούλα με μισοφαγωμένο τοστ. Εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα αυτά θα αποκτούσαν ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα.

Αργότερα, τόσο η ιδιοκτήτρια του καφενείου όσο και ο μοναδικός πελάτης που βρισκόταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα επιβεβαίωσαν ότι επρόκειτο για τον καφέ και το τοστ που είχε αγοράσει ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης λίγο πριν τραυματιστεί.

Καταγγελίες για απειλές και συγκρούσεις

Οι έρευνες στράφηκαν και στο κοινωνικό περιβάλλον του προέδρου.

Κάτοικοι του Απεσωκαρίου κάνουν λόγο για κλίμα έντασης και φόβου που επικρατούσε τα τελευταία χρόνια λόγω της ανεξέλεγκτης βόσκησης και των συγκρούσεων που προκαλούσε μεταξύ κτηνοτρόφων και ιδιοκτητών γης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και είχε έρθει πολλές φορές σε αντιπαράθεση με συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η πρώην αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Απεσωκαρίου και στενή φίλη του, Ειρήνη Παπαδάκη, αποκάλυψε ότι ο πρόεδρος της είχε εκμυστηρευτεί πως δεχόταν πιέσεις και βρισκόταν συχνά σε σύγκρουση με άτομα που αντιδρούσαν στις παρεμβάσεις του.

Οι σχετικές πληροφορίες εξετάζονται πλέον από τους αστυνομικούς.

Τι λένε οι πραγματογνώμονες

Σημαντικά θεωρούνται και τα συμπεράσματα των ειδικών που εξέτασαν την υπόθεση.

Ο πραγματογνώμονας τροχαίων ατυχημάτων Παναγιώτης Μαδιάς, μελετώντας το διαθέσιμο φωτογραφικό υλικό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το δίκυκλο δεν παρουσιάζει τις φθορές που θα αναμένονταν έπειτα από πτώση ή σύρση εν κινήσει.

Κατά την εκτίμησή του, η εικόνα του οχήματος παραπέμπει περισσότερο σε πτώση ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένο παρά σε τροχαίο δυστύχημα.

Παράλληλα εξέφρασε ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκαν άμεσα αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη, παρά τις ενδείξεις που υπήρχαν.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων. Όπως επισημαίνει, σε ένα σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο αναμένονται συνήθως εκδορές, εκχυμώσεις και τραύματα από τριβή με το οδόστρωμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, τέτοιες κακώσεις δεν καταγράφονται στον βαθμό που θα δικαιολογούσε η επίσημη εκδοχή του ατυχήματος. Αντίθετα, η εικόνα φαίνεται περισσότερο συμβατή με βίαιη επίθεση και χτυπήματα στο κεφάλι.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν μαρτυρίες, βιντεοληπτικό υλικό, τεχνικά δεδομένα και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα γεγονότα.

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι συνέβη στα λίγα λεπτά που μεσολάβησαν από τη στιγμή που ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης έφυγε από το καφενείο μέχρι να επιστρέψει βαριά τραυματισμένος στο σπίτι του;

Για την οικογένειά του, τους φίλους του και ολόκληρη την κοινωνία του Απεσωκαρίου, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα αποτελεί πλέον ζήτημα δικαιοσύνης και αποκάλυψης της αλήθειας.