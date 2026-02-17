Στη Βοσνία βρέθηκε ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος, ανταποδίδοντας την πρόσφατη επίσκεψη του δημάρχου Μπροντ Μίλαν Ζέτσεβιτς και επιβεβαιώνοντας τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας που ενώνουν τη Λέσβο με τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης.

Οι σχέσεις των δύο πλευρών παραμένουν ισχυρές από το 1994, όταν, με πρωτοβουλία της Μητρόπολης Μυτιλήνης, το νησί φιλοξένησε εκατοντάδες παιδιά από τη Σερβική Δημοκρατία της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, θεμελιώνοντας μια βαθιά σχέση αλληλεγγύης και συνεργασίας.

Συνυπογράφηκε μάλιστα η πρόθεση αδελφοποίησης μεταξύ των δύο Δήμων καθώς και η δημιουργία ενός συλλόγου σερβοελληνικής φιλίας και πολιτιστικού κέντρου, του οποίου η ακριβής μορφή θα διαμορφωθεί στο επόμενο διάστημα.

Ο Δήμαρχος του Μπροντ σε ειδική εκδήλωση προς τιμήν του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον λαό της Λέσβου και στον Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο για την ανθρωπιστική γέφυρα που δημιούργησε το 1994, δίνοντας καταφύγιο σε πάνω από 300 παιδιά του Μπροντ κατά τον πόλεμο.

«Πάνω από 300 παιδιά μας και τώρα πια ενήλικες, δημιούργησαν άρρηκτους δεσμούς με τις οικογένειες των Λέσβιων με τις οποίες συνδέθηκαν και έκτοτε εξακολουθούν να επισκέπτονται το νησί σας.

Είναι καθήκον μας, να μην ξεχάσουμε ποτέ την στάση του λεσβιακού λαού κατά τη δύσκολη στιγμή μας και να συνεχίσουμε, ενισχύοντας τη συναισθηματική μας σύνδεση αυτή και σε επίπεδο ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των δήμων μας», δήλωσε χαρακτηριστικά κατά την υπογραφή της πρόθεσης αδελφοποίησης των δύο δήμων ο Μίλαν Ζέτσεβιτς.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος από τη μεριά του, τόνισε ότι όλοι οι Λέσβιοι, τότε ένιωθαν ότι φιλοξενούσαν μέλη της οικογένειάς τους, τα αδέλφια τους, τον πατέρα τους και τη μητέρα τους και όχι κάποιους ξένους.

«Είμαστε σήμερα εδώ μετά την πρώτη επίσκεψη του αδελφού δήμου στη Λέσβου πριν λίγους μήνες, για να σηματοδοτήσουμε την αναζωπύρωση μία δυνατής σχέσης που χτίστηκε χάρη και στον Μητροπολίτη Μυτιλήνης κ. Ιάκωβο, σε δύσκολες εποχές, τότε που μέσα στην οργή του πολέμου, είχαμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε, παρέχοντας ασφάλεια στα παιδιά του Μπροντ.

Ήταν τιμή και υποχρέωσή μας για τους αδελφούς μας Σέρβους και σήμερα είμαστε διπλά χαρούμενοι που μπορούμε να επισημοποιήσουμε τις αδελφικές σχέσεις μας και σε επίπεδο δήμων, με την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας που θα αφορά πολλούς τομείς», είπε ο Ταξιάρχης Βέρρος.

Παρόντες στην εκδήλωση του Δήμου Μπροντ και δύο από τα παιδιά που είχαν φιλοξενηθεί τότε στη Λέσβο, σε ηλικία επτά ετών και επισκέπτονται έκτοτε το νησί και ομιλούν άπταιστα ελληνικά. Ο Σινιτσα Τσέκαβατς και ο Ντούσκο Βιντιτς οι οποίοι είχαν φιλοξενηθεί στη Μυτιλήνη και στη Συκαμιά αντίστοιχα.

Ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου στο διάστημα της παρουσίας του στη Βοσνία, ανταποκρίθηκε και στην πρόσκληση της Κυβέρνησης της Σέρβικης Δημοκρατίας της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης και επισκέφτηκε τη Μπάνια Λούκα, έχοντας συνάντηση με την Υπουργό Εσωτερικών Σένκα Τζουλιτς. Η Υπουργός αντάλλαξε δώρα με τον δήμαρχο και πέραν των δικών της ευχαριστιών για τα όσα έχει προσφέρει η Λέσβος στους Σέρβους της Βοσνίας και η Ελλάδα στον σέρβικο λαό, χαιρέτισε με θέρμη την πρόθεση του Δήμου Δυτικής Λέσβου να αδελφοποιηθεί με το Δήμο του Μπροντ.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)