Στην καρδιά της Οδού Ερμού στη Μυτιλήνη, πίσω από μια διακριτική πρόσοψη που πολλοί προσπερνούν βιαστικά, φυλάσσεται ένα από τα πιο σπάνια θρησκευτικά κειμήλια της χώρας: λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου. Ο «προστάτης των ερωτευμένων» δεν είναι για τη Μυτιλήνη μια αφηρημένη, εμπορική φιγούρα, αλλά μια ιστορική παρουσία με ρίζες που φτάνουν έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. και με διαδρομή που ενώνει τη Ρώμη, τη Σμύρνη, την Αθήνα και τελικά το νησί.

Μέρος των λειψάνων του Αγίου που ταυτίζεται με τον Ερωτα βρίσκονται στην καθολική εκκλησία Φραγκοκλησιά της Μυτιλήνης από τις αρχές του 20ου αιώνα.

Μέχρι το 1990 βρίσκονταν στην Καθολική Εκκλησία της πόλης κάτω από την Αγία Τράπεζα όλα τα λείψανα του Αγίου. Το 1990 μεταφέρθηκαν στην Αθήνα από τον τότε εφημέριο της Καθολικής Εκκλησίας της Μυτιλήνης, φραγκισκανό μοναχό π. Τορκουάτο Μορίνη.

Κάποια τμήματα από αυτά τοποθετήθηκαν στο παρεκκλήσι του Τάγματος των Καπουτσίνων, το αφιερωμένο στους Αγίους Φραγκίσκο και Κλάρα, στην οδό Γκιλφόρδου 7 στην πλατεία Βικτωρίας στην Αθήνα και κάποια άλλα λέγεται πως στάλθηκαν στην έδρα της Καθολικής Εκκλησίας στη Ρώμη, από όπου και είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους στην Ανατολή πριν από δύο αιώνες.

Την Πέμπτη 12/2 η μνήμη του Αγίου τιμήθηκε με λαμπρότητα στη Φραγκοκλησιά, η οποία ήταν γεμάτη Έλληνες καθολικούς και Ευρωπαίους που ζουν στο νησί, αλλά και μετανάστες από τον καταυλισμό προσφύγων και μεταναστών στον Καρά Τεπέ. Ανάμεσά τους και πολλοί ορθόδοξοι που ήθελαν να τιμήσουν την ιστορία της πόλης τους.

Πώς βρέθηκαν τα λείψανα του Αγίου Βαλεντίνου στη Μυτιλήνη

Τα λείψανά του φυλάσσονταν αρχικά στην Εκκλησία και στις Κατακόμβες του Αγίου Βαλεντίνου, που κατά τον Μεσαίωνα υπήρξαν κέντρο για προσκύνημα των πιστών.

Αργότερα μεταφέρθηκαν σε ρωμαϊκούς ναούς. Η κάρα του που είναι στολισμένη με λουλούδια, εκτίθεται μέχρι σήμερα στη βασιλική της Σάντα Μαρία ιν Κοσμεντίν. Άλλα λείψανα βρίσκονται σε εκκλησίες της Ευρώπης, όπως στο Δουβλίνο.

Ο Άγιος είχε ταφεί το 270 στις κατακόμβες της Αγίας Πρισκίλλας. Ο τάφος του εντοπίστηκε ξανά το 1815 και μέρος των λειψάνων δωρήθηκε σε ιερέα. Το 1907 τα λείψανα εμφανίστηκαν στη Μυτιλήνη, όπου φυλάχθηκαν στην Καθολική Εκκλησία («Φραγκοκλησιά»), κάτω από την Αγία Τράπεζα.

Το πιθανότερο σενάριο για το ταξίδι τους στη Μυτιλήνη τοποθετείται την περίοδο της ενετοκρατίας στο νησί. Τότε ήταν συνηθισμένο να διανέμονται λείψανα Αγίων σε εκκλησίες της Ευρώπης ως ιερά κειμήλια. Η μεταφορά αυτή αποδίδεται σε καθολικούς ιερωμένους που είχαν παρουσία στο νησί.

Με αφορμή τη γιορτή της 14ης Φεβρουαρίου, ο Len Meachim, μέλος της Καθολικής Εκκλησίας της Μυτιλήνης, μίλησε στο ραδιόφωνο της ιστοσελίδα « Στο Νησί» για την ιστορία του Αγίου, την πορεία των λειψάνων και τις φετινές εκδηλώσεις.

