Η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου εξελίσσεται κάθε χρόνο σε ένα μικρό αλλά καθόλου αμελητέο «τεστ αντοχής» για την αγορά, με το λιανεμπόριο, την εστίαση και τον τουρισμό να διεκδικούν μερίδιο από το πορτοφόλι των καταναλωτών. Παρότι δεν συγκρίνεται σε μέγεθος με περιόδους όπως τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα, η 14η Φεβρουαρίου λειτουργεί ως σημαντική ένεση τζίρου, ειδικά σε μια εποχή που παραδοσιακά χαρακτηρίζεται από μειωμένη κατανάλωση, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτας παραμένει ισχυρός μοχλός κατανάλωσης

Το λιανεμπόριο βρίσκεται και εφέτος στο επίκεντρο, με ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κοσμηματοπωλεία, καταστήματα δώρων, καλλυντικών και ένδυσης να προσδοκούν αυξημένη κίνηση τις ημέρες πριν από τη γιορτή. Τα λουλούδια παραμένουν διαχρονικά το «σύμβολο» του Αγίου Βαλεντίνου, με τα κόκκινα τριαντάφυλλα να έχουν την τιμητική τους, ενώ ακολουθούν σοκολατάκια, αρώματα και κοσμήματα μικρής έως μεσαίας αξίας. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, η φετινή κατανάλωση αναμένεται πιο «συγκρατημένη», με τους καταναλωτές να επιλέγουν πιο στοχευμένα δώρα και να δίνουν έμφαση στην τελική τιμή του προϊόντος.

Advertisement

Advertisement

Έρευνα που πραγματοποίησε η Klarna με αφορμή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αποκάλυψε τις δημοφιλέστερες κατηγορίες δώρων για τους Έλληνες καταναλωτές. Συγκεκριμένα, το 2025 πάνω από το 74% των συνολικών πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ημερών 12-14 Φεβρουαρίου, αντιστοιχούσε στην κατηγορία μόδα (ρούχα και παπούτσια). Επιπλέον, στις ειδικές υποκατηγορίες προϊόντων που σχετίζονται με την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι περισσότεροι Έλληνες καταναλωτές αγόρασαν δαχτυλίδια για δώρο (σε ποσοστό 68% επί του συνόλου των υποκατηγοριών) και ακολούθησαν οι υπηρεσίες spa (16%) και τα airpods (13%). Η αυξημένη κινητικότητα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σχετίζεται και με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, οι οποίοι τείνουν να αφήνουν την επιλογή του δώρου για την τελευταία στιγμή. Οι επιλογές τους φαίνεται να επικεντρώνονται σε δώρα που προσφέρουν έναν πιο προσωποποιημένο χαρακτήρα και συναισθηματική αξία, όπως είναι τα κοσμήματα, τα προϊόντα ομορφιάς και τα είδη ένδυσης. Σύμφωνα με την έρευνα, η κατηγορία κοσμήματα και αξεσουάρ κατέγραψε διπλασιασμό των πωλήσεων την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε σύγκριση με τις 13 Φεβρουαρίου. Τα είδη προσωπικής περιποίησης και ομορφιάς ακολούθησαν με αύξηση πωλήσεων της τάξης του 29% σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, γεγονός που δείχνει ότι πολλοί καταναλωτές επιλέγουν δώρα της τελευταίας στιγμής που σχετίζονται με την περιποίηση και την αισθητική.

Δείπνα και αποδράσεις κερδίζουν τους καταναλωτές

Ιδιαίτερα κερδισμένη εμφανίζεται η εστίαση, καθώς η έξοδος για δείπνο παραμένει βασική επιλογή των ζευγαριών. Εστιατόρια, wine bars και ξενοδοχειακές μονάδες με χώρους εστίασης έχουν ετοιμάσει ειδικά μενού Αγίου Βαλεντίνου, με έμφαση στη γαστρονομική εμπειρία, τη ρομαντική ατμόσφαιρα και τη ζωντανή μουσική.

Σε πολλές περιπτώσεις, οι κρατήσεις για το βράδυ της 14ης Φεβρουαρίου ξεκινούν αρκετές ημέρες νωρίτερα, με την πληρότητα να αγγίζει ή και να ξεπερνά το 90%. Παρά το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και ενέργειας, οι επιχειρηματίες του κλάδου προσπαθούν να διατηρήσουν τις τιμές σε λογικά επίπεδα, προσφέροντας «πακέτα» που περιλαμβάνουν πλήρες μενού και ποτό, ώστε να προσελκύσουν περισσότερους πελάτες.

Θετικό αποτύπωμα αφήνει η γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και στον τουρισμό, κυρίως μέσω σύντομων αποδράσεων εσωτερικού. Ρομαντικοί προορισμοί, όπως η Αράχωβα, το Ναύπλιο, τα Ζαγοροχώρια, η Μονεμβασιά αλλά και city break επιλογές όπως η Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνουν αυξημένο ενδιαφέρον από ζευγάρια που επιλέγουν να συνδυάσουν τη γιορτή με ένα διήμερο ή τριήμερο χαλάρωσης. Ξενοδοχεία και ξενώνες έχουν διαμορφώσει ειδικά πακέτα που περιλαμβάνουν διαμονή, δείπνο, spa ή άλλες εμπειρίες, αξιοποιώντας τη συγκυρία για να ενισχύσουν τις πληρότητες σε μια περίοδο χαμηλής ζήτησης. Παράγοντες του κλάδου επισημαίνουν ότι, αν και οι κρατήσεις δεν θυμίζουν εποχές προ κρίσης, η τάση είναι σαφώς ανοδική σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Κοινός παρανομαστής και για τους τρεις κλάδους (λιανεμπόριο, εστίαση και τουρισμό) είναι η αλλαγή στη συμπεριφορά του καταναλωτή. «Η έρευνά μας, Future Consumer Index Ελλάδα 2025 που δημοσιεύσαμε τον Δεκέμβριο, έδειξε μια σταδιακή βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος. Είδαμε μια μικρή, αλλά μετρήσιμη υποχώρηση των ανησυχιών του Έλληνα καταναλωτή για το κόστος ζωής και τα προσωπικά του οικονομικά, και μια συγκρατημένη διάθεση αύξησης της καταναλωτικής δαπάνης, για συγκεκριμένες, τουλάχιστον προϊοντικές κατηγορίες» αναφέρει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θάνος Μαύρος, Εταίρος και Επικεφαλής Τομέα Καταναλωτικών Προϊόντων και Λιανεμπορίου, EY Ελλάδος.

Ο ίδιος τονίζει ότι «ο Έλληνας καταναλωτής, κουρασμένος από την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης, φαίνεται να θέλει το επόμενο διάστημα να προβεί σε επιλεκτική, διστακτική και μάλλον ποιοτική αύξηση της κατανάλωσης, σαφώς μέσα στα όρια της οικονομικής του αντοχής. Είναι σαφές ότι ο καταναλωτής θέλει να επιτρέψει στον εαυτό του λίγο να ‘‘αναπνεύσει”, να χαλαρώσει, και να του προσφέρει μικρές και ελεγχόμενες μορφές αυτοφροντίδας. Έτσι, εκτός από τα βασικά τρόφιμα και την καθημερινή διατροφή, η έρευνα κατέγραφε μια πιο έντονη τάση αύξησης της κατανάλωσης, σε είδη προσωπικής φροντίδας και τρόπου ζωής, όπως ρούχα και υποδήματα, συνδρομές σε γυμναστήρια και εξοπλισμό άθλησης».

Advertisement

Σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, «η τάση αυτή αποσυμπίεσης, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο λιτότητας και αυτοσυγκράτησης, φάνηκε και σε μια σειρά ερωτήσεων της έρευνας που αφορούσαν τις δαπάνες κατά το διάστημα των εκπτώσεων του Black Friday και Cyber Monday, και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, όπου η διάθεση για αγορές ήταν σαφώς αυξημένη σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Παρότι δεν συμπεριλάβαμε στην έρευνα ερωτήσεις συγκεκριμένα για τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, εκτιμώ ότι και εδώ θα εκδηλωθεί η ίδια ανάγκη αποφόρτισης του Έλληνα καταναλωτή, με εντονότερη διάθεση αγοράς δώρων ή μιας εξόδου με τα αγαπημένα πρόσωπα».

Δώρα, ηλεκτρονικές αγορές και ασφάλεια

Ποια προϊόντα όμως πρωταγωνιστούν στις αγορές των καταναλωτών την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου; Το efood συγκέντρωσε και ανέλυσε τα στοιχεία από τις καταναλωτικές προτιμήσεις για το 2025, αποτυπώνοντας για ακόμη μία χρονιά την ξεκάθαρη κυριαρχία των λουλουδιών την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε τη συντριπτική πλειοψηφία των τεμαχίων που διακινήθηκαν, αφήνοντας πίσω σοκολάτες, κρασιά και ποτά, τα οποία ακολούθησαν στις επόμενες θέσεις. Το κόκκινο τριαντάφυλλο διατήρησε τον ισχυρό συμβολικό και εμπορικό του ρόλο, αποτελώντας με διαφορά την πιο δημοφιλή επιλογή της ημέρας. Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν οι ροζ και οι λευκές αποχρώσεις αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προτίμηση των καταναλωτών στα κλασικά χρώματα. Στη δεύτερη πιο δημοφιλή κατηγορία προϊόντων, τις σοκολάτες, οι κλασικές επιλογές μικρού και μεσαίου μεγέθους κυριάρχησαν, είτε ως συνοδευτικό δώρο σε ανθοδέσμες είτε ως αυτόνομη επιλογή. Ξεχώρισαν ιδιαίτερα η σοκολάτα με γεύση Bueno, τα σοκολατάκια πραλίνα φουντουκιού και η απλή σοκολάτα γάλακτος, που αποτέλεσαν τις βασικές προτιμήσεις των καταναλωτών.

Σε επίπεδο καταστημάτων, τα ανθοπωλεία κατέγραψαν τον μεγαλύτερο όγκο παραγγελιών. Συγκεκριμένα, στις 14 Φεβρουαρίου 2025, πάνω από το 60% των παραγγελιών που σχετίζονταν με την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου πραγματοποιήθηκαν από ανθοπωλεία, με το 92% αυτών να προέρχεται από τοπικά καταστήματα. Ακολούθησαν τα ζαχαροπλαστεία, συγκεντρώνοντας σχεδόν το 20% των παραγγελιών (εκ των οποίων το 42% από τοπικά καταστήματα), ενώ τα mini market κατέγραψαν ποσοστό 12,5%.

Advertisement

Την ίδια στιγμή, τα διαδικτυακά δώρα φαίνεται πως κερδίζουν ολοένα και περισσότερο έδαφος ενόψει της γιορτής του Αγ. Βαλεντίνου με τους καταναλωτές να στρέφονται στις ηλεκτρονικές αγορές για ευκολία, ταχύτητα και πρωτοτυπία. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις επενδύουν σε ειδικές καμπάνιες και γρήγορη παράδοση, ώστε να καλύψουν ακόμα και τις αγορές της τελευταίας στιγμής. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές κινδυνεύουν να πέσουν θύματα απάτης. Σύμφωνα με την παγκόσμια εταιρεία κυβερνοασφάλειας Kaspersky, την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι κυβερνοεγκληματίες ενδέχεται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εκμεταλλευτούν τη συναισθηματική ευαλωτότητα και το ρομαντικό κλίμα που χαρακτηρίζουν αυτή τη γιορτή. Καθώς οι δωροκάρτες αποτελούν δημοφιλή επιλογή για την 14η Φεβρουαρίου, οι κυβερνοεγκληματίες δημιουργούν ψεύτικους ιστότοπους, μιμούνται δημοφιλείς εμπορικές επιχειρήσεις και εξαπολύουν εκστρατείες phishing. Η πιο πρόσφατη έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι το 80% των ερωτηθέντων σκέφτεται να προσφέρει στο ταίρι του ψηφιακά δώρα, όπως συνδρομές, πιστώσεις για παιχνίδια ή δωροκάρτες. Μάλιστα, η εταιρεία έχει εντοπίσει αρκετές εκστρατείες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) και κακόβουλου, λογισμικού που στοχεύουν κατόχους δωροκαρτών αλλά και όσους αναζητούν ένα ψηφιακό δώρο για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Για να παραμείνουν οι καταναλωτές προστατευμένοι από τέτοιες απάτες, η Kaspersky συνιστά να ελέγχουν πολύ καλά την εγκυρότητα των ιστοτόπων. Επίσης, να εξετάζουν προσεκτικά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας ή τυχόν συνδέσμους που τους ζητείται να κλικάρουν και να βρίσκονται σε εγρήγορση για περίεργες εικόνες ή σχεδιαστικά στοιχεία που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ο ιστότοπος είναι ψεύτικος. Σε κάθε περίπτωση, η καλύτερη προστασία είναι οι καταναλωτές να προτιμούν γνωστά και αξιόπιστα ηλεκτρονικά καταστήματα, να ελέγχουν προσεκτικά τις διευθύνσεις URL και να χρησιμοποιούν λύση ασφάλειας με προηγμένη ανίχνευση phishing.

Πηγή: ΑΠΕ

Advertisement