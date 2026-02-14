Διακόσμηση για τον Άγιο Βαλεντίνο σε σπίτι στη Νέα Υόρκη - Πηγή: Reuters

Η 14η Φεβρουαρίου είναι για εκατομμύρια ανθρώπους η απόλυτη ημέρα του έρωτα. Από λουλούδια και γλυκά μέχρι ρομαντικά δείπνα και προτάσεις γάμου, η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έχει μετατραπεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό και εμπορικό φαινόμενο. Πώς όμως ξεκίνησε; Ποια είναι η

σχέση της με τον Άγιο Βαλεντίνο; Και ποια είναι η «ελληνική εκδοχή» του αγίου του έρωτα;

Πώς προέκυψε η Ημέρα των Ερωτευμένων

Η 14η Φεβρουαρίου συνδέεται με τον Άγιο Βαλεντίνο, έναν – πιθανότατα περισσότερους από έναν – χριστιανό μάρτυρα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Η πιο δημοφιλής εκδοχή λέει ότι:

Ο αυτοκράτορας Κλαύδιος Β΄ απαγόρευσε τους γάμους για στρατιώτες

Ο Βαλεντίνος πάντρευε ζευγάρια κρυφά

Εκτελέστηκε στις 14 Φεβρουαρίου (3ος αιώνας μ.Χ.)

Αργότερα, στον Μεσαίωνα, η ημέρα συνδέθηκε με τον ρομαντικό έρωτα – ιδιαίτερα στην Αγγλία και τη Γαλλία – όταν πίστευαν ότι τότε ξεκινά το ζευγάρωμα των πουλιών.

Πηγή: Reuters

Στην Ελλάδα: Ποιος είναι ο «άγιος του έρωτα»

Στην ορθόδοξη παράδοση, δεν υπάρχει επίσημα «άγιος των ερωτευμένων». Ωστόσο, πολλοί στην Ελλάδα συνδέουν τον έρωτα με τον Άγιο Υάκινθο (3 Ιουλίου).

Τιμάται κυρίως στην Κρήτη. Συνδέεται συμβολικά με την αγάπη και την αφοσίωση. Στα Ανώγεια γίνεται κάθε χρόνο «Γιορτή Αγάπης και Έρωτα»

Στην πράξη πάντως, η 14η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί πλήρως και στην Ελλάδα, κυρίως από τη δεκαετία του ’80 και μετά.

Πώς γιορτάζεται παγκοσμίως

Ευρώπη & Αμερική

Ρομαντικά δείπνα

Κάρτες αγάπης

Λουλούδια και σοκολάτες

Ιαπωνία

Οι γυναίκες χαρίζουν σοκολάτα στους άντρες

Στις 14 Μαρτίου (White Day) ανταποδίδουν οι άντρες

Λατινική Αμερική

«Ημέρα Αγάπης και Φιλίας»

Δώρα και μεταξύ φίλων

Πώς τη γιορτάζουμε στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η ημέρα περιλαμβάνει κυρίως:

Έξοδο για φαγητό

Δώρα μεταξύ ζευγαριών

Weekend αποδράσεις

Ρομαντικές εκπλήξεις στο σπίτι

Πηγή: Reuters

Τα «κλασικά» γλυκά της ημέρας

Διεθνώς:

Σοκολατάκια

Red velvet cake

Φράουλες με σοκολάτα

Macarons

Στην Ελλάδα:

Σοκολατάκια πραλίνας

Πάστα σοκολάτα ή φράουλα

Μιλφέιγ ή cheesecake σε «ρομαντική» εκδοχή

Τα λουλούδια του έρωτα

Top επιλογές:

Κόκκινα τριαντάφυλλα = πάθος

Ροζ τριαντάφυλλα = τρυφερότητα

Τουλίπες = ρομαντισμός

Μικτές ανθοδέσμες = πιο σύγχρονη επιλογή

Τι δώρα ανταλλάσσουν άντρας – γυναίκα

Παραδοσιακά

Άντρας: λουλούδια, κοσμήματα, σοκολάτες

Γυναίκα: άρωμα, ρούχα, ρολόι, εμπειρία (π.χ. δείπνο)

Σύγχρονα

Ταξίδι

Spa

Εμπειρίες (γευσιγνωσία, δραστηριότητες)

Personalized δώρα

Πηγή: iSTOCK

Μενού Αγίου Βαλεντίνου για «μέσο πορτοφόλι»

Ορεκτικό

Μπρουσκέτες με ντοματίνια & μοτσαρέλα

ή

Σαλάτα ρόκα – παρμεζάνα – ρόδι

Κυρίως

Κοτόπουλο φιλέτο με σάλτσα μανιταριών

ή

Ζυμαρικά με γαρίδες (οικονομική αλλά «gourmet» λύση)

Συνοδευτικό

Πατάτες φούρνου με μυρωδικά

Επιδόρπιο

Φράουλες με λιωμένη σοκολάτα

ή Μικρό cheesecake

Ποτό

Κρασί ελληνικό (ημίγλυκο ή ροζέ)

Γιατί τελικά αντέχει στον χρόνο

Η Ημέρα των Ερωτευμένων έχει επιβιώσει γιατί δεν είναι μόνο εμπορική. Είναι μια αφορμή για: Έκφραση συναισθημάτων. Επανασύνδεση στα ζευγάρια. Μικρές, συμβολικές χειρονομίες

Και τελικά, ίσως αυτός είναι ο λόγος που – παρά τις κριτικές – συνεχίζει να γεμίζει εστιατόρια, ανθοπωλεία και… καρδιές.