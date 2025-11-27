Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου στο Ναύπλιο, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην τζαμαρία καταστήματος ηλεκτρικών ειδών στην οδό Κύπρου. Το όχημα πέρασε κυριολεκτικά μέσα στο κατάστημα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στον εξωτερικό και εσωτερικό χώρο της επιχείρησης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, η άπειρη οδηγός πήγε να παρκάρει το αυτοκίνητο που είναι με αυτόματο κιβώτιο, έχασε τον έλεγχο, το όχημα ανέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατέληξε μέσα στη βιτρίνα του εμπορικού καταστήματος.

Το κατάστημα ήταν κλειστό την ώρα του συμβάντος, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τραυματισμού από τα σπασμένα τζάμια και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Η γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ναυπλίου για να λάβει τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Παρά το μέγεθος της ζημιάς, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα κατέληξε στο κατάστημα.