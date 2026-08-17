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Οι επαγγελματίες έμποροι οφείλουν να πιστοποιούν την καταλληλότητα των μεταχειρισμένων οχημάτων, ενώ για τους ιδιώτες η υποχρέωση περιορίζεται σε συγκεκριμένες ειδικές περιπτώσεις.

Τα αυτοκίνητα με σοβαρές ζημιές ή υψηλό κόστος επισκευής αξιολογούνται τεχνικά, με δυνατότητα αποκατάστασης εντός πενταετίας για όσα δεν έχουν κριθεί οριστικά ακατάλληλα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου 2031, οι έλεγχοι καταλληλότητας θα επεκταθούν υποχρεωτικά και στα μεταχειρισμένα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μετά την έναρξη ισχύος του νέου ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2026/1738 για τα οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ο οποίος εφαρμόζεται από τις 13 Αυγούστου 2026.

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ενισχύσει την ανακύκλωση και την ανάκτηση υλικών από τα οχήματα, αλλά και να περιορίσει την κυκλοφορία αυτοκινήτων που θεωρούνται ακατάλληλα ή ασύμφορα προς επισκευή.

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Οι νέοι κανόνες καθορίζουν συγκεκριμένα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός αυτοκινήτου ως οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα παλαιά αυτοκίνητα οδηγούνται αυτομάτως σε απόσυρση λόγω ηλικίας. Ένα όχημα 15, 20 ή και περισσότερων ετών μπορεί να συνεχίσει να κυκλοφορεί, εφόσον βρίσκεται σε κατάλληλη τεχνική κατάσταση και πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Οι αλλαγές επηρεάζουν και τις μεταβιβάσεις μεταχειρισμένων οχημάτων. Οι επαγγελματίες έμποροι θα πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα στοιχεία που πιστοποιούν ότι ένα αυτοκίνητο δεν έχει χαρακτηριστεί όχημα τέλους κύκλου ζωής και μπορεί να παραμείνει σε κυκλοφορία.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις πωλήσεις μεταξύ ιδιωτών. Ο ιδιώτης πωλητής δεν θα υποχρεούται να προσκομίζει το συγκεκριμένο αποδεικτικό σε κάθε μεταβίβαση παλαιού οχήματος. Η απαίτηση μπορεί να ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν το αυτοκίνητο έχει χαρακτηριστεί από ασφαλιστική εταιρεία ως όχημα τέλους κύκλου ζωής ή όταν η πώληση πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας που ζητά τα σχετικά στοιχεία.

Η καταλληλότητα ενός οχήματος θα συνδέεται με τεχνική αξιολόγηση, η οποία θα βασίζεται στα κριτήρια του ευρωπαϊκού κανονισμού. Ο τρόπος εφαρμογής και οι λεπτομέρειες των σχετικών ελέγχων θα καθοριστούν από τα κράτη-μέλη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται κυρίως τα φθηνότερα και περισσότερο καταπονημένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για οχήματα χωρίς πρόσφατο ΚΤΕΟ, αυτοκίνητα που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές σε τροχαία ή οχήματα στα οποία το κόστος επισκευής ενδέχεται να ξεπερνά την εμπορική τους αξία.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα επισκευής για οχήματα που παρουσιάζουν προβλήματα αλλά δεν χαρακτηρίζονται οριστικά ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να καταγραφούν οι απαιτούμενες εργασίες, ώστε το αυτοκίνητο να επισκευαστεί και στη συνέχεια να πιστοποιηθεί εκ νέου ως κατάλληλο για κυκλοφορία.

Για τις απαραίτητες επισκευές προβλέπεται χρονικό περιθώριο έως και πέντε ετών από την τεχνική αξιολόγηση, ενώ η σχετική διαδικασία θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ειδικό.

Οι αλλαγές αφορούν και τα μεταχειρισμένα οχήματα που εξάγονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2031 θα εφαρμόζονται συγκεκριμένοι έλεγχοι, με τα οχήματα που προορίζονται για εξαγωγή να μην πρέπει να έχουν χαρακτηριστεί ως οχήματα τέλους κύκλου ζωής και να είναι κατάλληλα για κυκλοφορία κατά τη δήλωση εξαγωγής.