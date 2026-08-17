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Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν έστειλε non paper. Υπέγραψε. Και οι προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου δημοσιεύθηκαν στην τουρκική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακηρύσσοντας δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα», στο ΒΑ Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία εκτείνονται και πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. (HuffPost Greece)

Το ελληνικό ΥΠΕΞ σωστά απάντησε επί της ουσίας ότι, στον βαθμό που τα πάρκα εκτείνονται εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας, είναι παράνομα. (HuffPost Greece)

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Αλλά έχω μια απλή απορία: ποιος το λέει;

Όταν απέναντί σου ο Πρόεδρος της Τουρκίας βάζει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του σε μια πράξη με σοβαρότατες γεωπολιτικές προεκτάσεις, δεν απαντάς με ένα απρόσωπο χαρτί της «Υπηρεσίας Τύπου».

Υπουργό Εξωτερικών έχουμε. Υφυπουργούς έχουμε. Μάλιστα έχουμε φτάσει να έχουμε και τέταρτο υφυπουργό, αφού προηγουμένως άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο ώστε να δημιουργηθεί και να βολευτεί στη συγκεκριμένη θέση.

Ε, κάποιος ας υπογράψει επιτέλους.

Η εξωτερική πολιτική δεν ασκείται μόνο με σωστές νομικές διατυπώσεις. Ασκείται και με πολιτικό βάρος, πρόσωπο και ευθύνη.

Ο Ερντογάν έβαλε το όνομά του κάτω από την πρόκληση.

Η Ελλάδα γιατί δεν βάζει ένα όνομα κάτω από την απάντηση;

Τα υπόλοιπα Τρίτη 18 Αυγούστου στην εβδομαδιαία συζήτηση μου με τον συνάδελφο και αρθρογράφο μας Πάνο Κολιοπάνο και στο δικό μου άρθρο στη στήλη HuffPost Opinion