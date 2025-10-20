Με την κατάθεση της υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Παρασκευής Τυχεροπούλου, άνοιξε η δίκη του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημήτρη Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα.

Οι δύο κατηγορούνται για υπεξαγωγή εγγράφων, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος, πράξεις τις οποίες φέρονται να τέλεσαν από κοινού.

Advertisement

Advertisement

Η μάρτυρας, εμφανώς ψύχραιμη αλλά αποφασισμένη, περιέγραψε πως όλα ξεκίνησαν από τους ελέγχους που της ανέθεσε ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας.

«Ήμουν προϊσταμένη στο τμήμα αχρεωστήτως καταβληθέντων. Ο κ. Βάρρας μού ανέθεσε να κάνω πρόσθετους ελέγχους για τα έτη 2019–2020, επειδή υπήρχαν υπόνοιες για αδικαιολόγητες ενισχύσεις στο Εθνικό Απόθεμα», είπε.

Πρόεδρος: Πόσες αιτήσεις εξετάζονται ετησίως για επιδοτήσεις;

Μάρτυρας: Γύρω στις 650.000. Από αυτές εγκρίνονται περίπου 550.000, με συνολικό ποσό ενισχύσεων περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο.

«Ξεκίνησα στις 4 Σεπτεμβρίου 2020. Είχα στη διάθεσή μου 99 ΑΦΜ για έλεγχο. Πολύ σύντομα διαπίστωσα ότι σχεδόν όλες οι υποθέσεις ήταν προβληματικές. Τα ίδια αγροτεμάχια άλλαζαν “ιδιοκτήτη” από χρονιά σε χρονιά και κάποιοι εμφανίζονταν ξαφνικά να κατέχουν τεράστιες εκτάσεις, μόνο και μόνο για να πάρουν επιδοτήσεις. Ήταν απάτη», κατέθεσε. «Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχαν ψευδείς δηλώσεις. Οι περισσότεροι δεν είχαν καμία σχέση με τις εκτάσεις που δήλωναν. Δεν υπήρχαν μάλιστα ούτε ζώα, ούτε αποδείξεις καλλιέργειας».

Πρόεδρος: Έχετε παράδειγμα;

Advertisement

Μάρτυρας: Βεβαίως. Άλλος δήλωνε έδρα στην Κρήτη και έπαιρνε επιδότηση για βοσκοτόπια στη Φλώρινα. Κάποιος άλλος στην Καστοριά. Αυτό δεν είναι λογικό, ούτε λειτουργικό. Ήταν σαφές ότι υπήρχε σύστημα καταστρατήγησης.

Η μάρτυρας εξήγησε πως παρέδωσε τα ευρήματά της σε πορισματική έκθεση. Όμως τα πράγματα άλλαξαν όταν έφυγε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο κ. Βάρρας, τον Νοέμβριο του 2020.

«Στις 13 Νοεμβρίου έλαβα email από τον γενικό διευθυντή Λαμπρόπουλο. Με διέταζε να παραδώσω τους φακέλους στον κ. Μελά και στην κ. Ρέππα. Το έκανα στις 17 Νοεμβρίου», είπε.

Advertisement

Στην ερώτηση της προέδρου τι συνέβη μετά, η μάρτυρας απάντησε: «Αμέσως μετά μου αφαιρέθηκε η πρόσβαση στο σύστημα. Δεν μπορούσα να συνεχίσω τους ελέγχους. Κι όταν άρχισα να παρακολουθώ τι γινόταν, είδα ότι είχαν εμφανιστεί πολλαπλά έντυπα ελέγχου με το όνομά μου, με διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που είχα καταχωρίσει. Τα πορίσματά μου αλλοιώθηκαν».

Πρόεδρος: Σας πίεσε κανείς; Δεχθήκατε απειλές;

Μάρτυρας: Εκείνη την περίοδο όχι. Αργότερα όμως με πλησίασε ένας ελεγχόμενος, ο κ. Ξυλούρης. Μου είπε: “Αν είναι να κλείσει το σπίτι μου, θα το κλείσω εγώ”. Το θεώρησα απειλή.

Advertisement

Για τη στάση των δύο κατηγορουμένων, η μάρτυρας ανέφερε: «Δεν δέχτηκα πιέσεις από τον κ. Μελά ή την κ. Ρέππα. Υπήρχε όμως ένα κλίμα απαξίωσης απέναντί μου. Με θεωρούσαν ενοχλητική. Μου έλεγαν ότι “δημιουργώ προβλήματα” επειδή έκανα τη δουλειά μου.»

«Τα ΑΦΜ που εντόπισα έπρεπε να σταλούν στη Δικαιοσύνη. Αυτό τελικά έγινε, όχι όμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και ναι, οι έλεγοχοί μου έχουν δικαιωθεί μέχρι σήμερα από τα δικαστήρια. Κι όμως, τον Δεκέμβριο του 2023 με απομάκρυναν από τους ελέγχους για “υπηρεσιακή ανεπάρκεια”» είπε η κ. Τυχεροπούλου, που συνεχίζει την κατάθεση της αυτή την ώρα.

Advertisement