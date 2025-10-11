Με τη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση των Ακαδημιών Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική εκπαίδευση. Ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κωνσταντίνος Βλάσης υπήρξε καθοριστικός αρχιτέκτονας αυτής της μεταρρύθμισης, φέρνοντας όραμα και ρεαλισμό σε έναν τομέα που χρόνια ζητούσε αναγέννηση. Η δημιουργία των Ακαδημιών αποτελεί απάντηση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και στο στοίχημα της σύνδεσης γνώσης και παραγωγής.

Η HuffPost συνομίλησε με τον κ.Βλάση, ο οποίος αποτύπωσε ως εξής το σημαντικό βήμα στην σύνδεση εκπαίδευσης και αφοράς εργασίας



«Αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι φέρνουμε στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης, στη σύμπραξη του Δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Έρχεται το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, να απευθύνει πρόταση συνεργασίας σε κάποιους οικονομικούς φορείς. Μπορεί να είναι οικονομικοί φορείς, μπορεί να είναι επιχειρήσεις, μπορεί να είναι Ένώσεις, μπορεί να είναι Επιμελητήρια, μπορεί να είναι διάφοροι αναπτυξιακοί φορείς… Εντοπίζουμε τις πραγματικές ανάγκες της τοπικής αγοράς, διαμορφώνουμε μαζί με τον οικονομικό φορέα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα μαζί μετά να κάνουμε πρόσκληση προς αυτούς που θέλουν να καταρτιστούν πάνω σε μια συγκεκριμένη ειδικότητα. Και μετά από 2 χρόνια, αφού ο σπουδαστής πάρει αυτή την κατάρτιση, ως εξειδικευμένο προσωπικό, να έχει πλέον πολύ μεγάλες πιθανότητες για να βρει απευθείας εργασία. Και όταν λέω μεγάλες πιθανότητες, ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει, πέραν της πρακτικής άσκησης την οποία την παρέχει και μάλιστα πληρώνοντας τον εκπαιδευόμενο για να εκπαιδευτεί, είναι υποχρεωμένος να προσλαμβάνει τουλάχιστον το 40% από αυτούς που τελειώνουν την συγκεκριμένη Ακαδημία».

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Βλάση εκτός απροόπτου, η πρώτη Ακαδημία θα φτιαχτεί στην Τρίπολη μαζί με τις φαρμακοβιομηχανίες. Και όπως τόνισε:

«Οι παρασκευαστές φαρμάκων, αφού πιστοποιηθούν από τον ΕΟΠΠΕΠ, το 40% αυτών θα απορροφούνται αυτόματα από τις φαρμακοβιομηχανίες. Και όπως το ποσοστό να είναι πολύ μεγαλύτερο, γιατί οι βιομηχανίες αυτές διψάνε για εξειδικευμένο προσωπικό και μάλιστα εκτιμώ ότι θα πάρουν και αρκετά υψηλούς μισθούς, καθώς δεν θα υπάρχουν πολλοί αντίστοιχοι εξειδικευμένοι στην αγορά.

»Αντίστοιχα υπάρχουν συζητήσεις και με άλλους οικονομικούς φορείς, γύρω στους 10 ανά την Ελλάδα, για να φτιάξουμε, παράδειγμα μια ακαδημία Οίνου. Στη Νάουσα. Όπου εκεί έχουν μια εξειδίκευση στο κρασί, στον οίνο. Με λίγα λόγια, οι Οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν τον εξοπλισμό και την δημιουργία του προγράμματος σπουδών, όπως επίσης την πρακτική άσκηση. Θα πληρώνουν και τους εκπαιδευτές και στο τέλος της ημέρας, τα παιδιά μας και οι νέοι μας, θα μπορούν να βρίσκουν εργασία στον τόπο που βρίσκονται».

HUF: Η τεχνητή νοημοσύνη θα βοηθήσει σ αυτή την κατεύθυνση;.

ΒΛΑ: Νομίζω ότι θα βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο χώρο της εκπαίδευσης και στο χώρο της Παιδείας, αλλά νομίζω ότι εμείς οφείλουμε να βρούμε τα κατάλληλα συστατικά, το κατάλληλο μείγμα στην εκπαίδευση. Γιατί καμιά φορά το ebay έρχεται να υποκαταστήσει κάποια στοιχεία και αρετές μας, τις οποίες καλό είναι να τα κρατάμε, γιατί το μυαλό πρέπει να δουλεύει. Δεν πρέπει να δουλεύει μόνο το ΑΙ για εμάς.