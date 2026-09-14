Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το 49% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει ότι έχει αντιμετωπίσει ψυχολογικά προβλήματα ή στρες κατά το τελευταίο έτος, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι εργαζόμενοι στη χώρα βιώνουν συχνότερα έντονη πίεση χρόνου, υπερβολικό φόρτο εργασίας και έλλειψη ανταμοιβών σε σύγκριση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους συναδέλφους τους.

Πολλοί εργαζόμενοι δεν αισθάνονται ασφαλείς να συζητήσουν θέματα ψυχικής υγείας με τους εργοδότες τους, φοβούμενοι αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Οι διαθέσιμες πρωτοβουλίες πρόληψης για το εργασιακό στρες στους ελληνικούς χώρους εργασίας παραμένουν περιορισμένες σε σχέση με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προωθεί νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων, συμπεριλαμβανομένης της παρενόχλησης και του υπερβολικού φόρτου εργασίας.

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Στα ύψη βρίσκεται το εργασιακό άγχος στην Ελλάδα, σύμφωνα με νέα έρευνα που δείχνει ότι οι μισοί εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα που οφείλονται ή επιβαρύνονται από την εργασία.

Πρωτιά των Ελλήνων εργαζομένων στα ψυχολογικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας OSH Pulse 2025 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA), το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι έχει αντιμετωπίσει τους τελευταίους 12 μήνες στρες, κατάθλιψη ή άγχος. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανέρχεται σε 29%, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας αισθητά πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

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Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόσταση σε ό,τι αφορά τη συνολική κόπωση. Το 44% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει ότι η εργασία έχει προκαλέσει ή επιδεινώσει προβλήματα συνολικής κόπωσης, έναντι 37% στην ΕΕ. Αντίστοιχα, πονοκέφαλο ή καταπόνηση των ματιών αναφέρει το 43% στην Ελλάδα, έναντι 35% στην ΕΕ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητάει νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ψυχοκοινωνικούς κινδύνους στην εργασία, η οποία θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τακτικές αξιολογήσεις κινδύνου και μέτρα κατά του υπερβολικού φόρτου εργασίας, της παρενόχλησης και του εκφοβισμού.

«Η εξάπλωση αυτών των προβλημάτων αυξάνεται δραματικά σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιδεινώνεται από την ολοένα μεγαλύτερη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο εργασίας», δήλωσε η ευρωβουλεύτρια Estelle Ceulemans, Βελγίδα σοσιαλίστρια και εισηγήτρια του κειμένου.

Δεύτερη στην ευρωπαϊκή έρευνα είναι η Φινλανδία με 45%, Τρίτη η Κύπρος με 41% μαζί με την Πολωνία, ενώ η χώρα με τον πιο χαμηλό μέσο όρο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η Δανία με 19%. Αμέσως μετά τη Δανία είναι η Γερμανία με 20% και ακολουθούν Σλοβενία και Βουλγαρία με 21%.

Η πίεση των συνθηκών εργασίας

Η πίεση αποτυπώνεται και στις συνθήκες εργασίας. Το 57% των εργαζομένων στην Ελλάδα δηλώνει ότι εκτίθεται σε έντονη πίεση χρόνου ή υπερβολικό φόρτο εργασίας, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος βρίσκεται στο 44%.

Παράλληλα, το 44% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει έλλειψη ανταμοιβών, όπως αποδοχές, ευκαιρίες εξέλιξης ή αναγνώριση της προσπάθειας, έναντι 34% στην ΕΕ. Προβλήματα στην επικοινωνία ή τη συνεργασία μέσα στην επιχείρηση αναφέρει το 30%, έναντι 29% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 23% δηλώνει ότι έχει περιορισμένη αυτονομία ή επιρροή στον ρυθμό και στον τρόπο με τον οποίο εκτελεί την εργασία του, έναντι 21% στην ΕΕ.

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Σε ό,τι αφορά περιστατικά βίας ή λεκτικής κακοποίησης από πελάτες, ασθενείς, μαθητές ή άλλα πρόσωπα, το ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει το 20%, έναντι 16% στην ΕΕ. Παράλληλα, το 11% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι εκτίθεται σε παρενόχληση ή bullying, έναντι 8% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Το θέμα της ψυχικής υγείας

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα δεν αισθάνονται πάντα ασφαλείς να μιλήσουν για ζητήματα ψυχικής υγείας στον χώρο εργασίας. Μόλις το 44% των εργαζομένων θα ένιωθε άνετα να μιλήσει στον εργοδότη ή τον προϊστάμενό του για τέτοια ζητήματα (έναντι 53% στην ΕΕ), ενώ το 23% θεωρεί πως μια τέτοια αποκάλυψη θα επηρέαζε αρνητικά την επαγγελματική του εξέλιξη (έναντι 19% στην ΕΕ).

Την ίδια ώρα, οι διαθέσιμες πρωτοβουλίες πρόληψης στους χώρους εργασίας εμφανίζονται περιορισμένες. Μόλις το 28% των εργαζομένων στην Ελλάδα αναφέρει ότι στον χώρο εργασίας του υπάρχουν δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης ή εκπαίδευσης για την ευεξία και τη διαχείριση του στρες, έναντι 53% στην ΕΕ.

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Το 26% αναφέρει ότι υπάρχει πρόσβαση σε συμβουλευτική ή ψυχολογική υποστήριξη, έναντι 40% στην ΕΕ, ενώ μόλις το 43% δηλώνει ότι εφαρμόζονται άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση του εργασιακού στρες, όπως αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας, καθορισμός προτεραιοτήτων ή καλύτερη επικοινωνία. Στην ΕΕ το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 35%.

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