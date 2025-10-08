Kλοπή σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 3 Οκτωβρίου, σε κατάστημα κοσμημάτων επί της Ελευθερίου Βενιζέλου στη Νέα Ιωνία. Ένας άνδρας μπήκε στο χώρο, προσποιούμενος ότι πουλά φυλλάδια, και κατάφερε με γρήγορες κινήσεις να αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο της ιδιοκτήτριας μπροστά στα μάτια της.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, ο δράστης τοποθέτησε μερικά φυλλάδια πάνω στον πάγκο, εντόπισε το κινητό της γυναίκας και – ενώ της μιλούσε για να την απασχολήσει – το έκρυψε κάτω από τα χαρτιά και το πήρε διακριτικά.

Η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, Βίλλυ Εμβαλωμένου, περιέγραψε το περιστατικό: «Το κινητό συνήθως είναι στον πλαϊνό πάγκο, αλλά εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στον κεντρικό. Ο άνδρας υποστήριξε ότι πουλάει φυλλάδια που διανέμονται δωρεάν από κατάστημα της περιοχής. Προσπάθησα να τον αποφύγω, όμως μέσα σε δευτερόλεπτα, χαμηλώνοντας τα φυλλάδια, μου πήρε το κινητό».

Η κλοπή έγινε αντιληπτή πέντε λεπτά αργότερα, όταν η ιδιοκτήτρια προσπάθησε να επικοινωνήσει με τον σύζυγό της και διαπίστωσε ότι το τηλέφωνο είχε εξαφανιστεί. Όταν κάλεσε τον αριθμό από το σταθερό, το κινητό ήταν ήδη απενεργοποιημένο.

Η γυναίκα ενημέρωσε αμέσως την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο και κατέγραψε το περιστατικό, εξετάζοντας το υλικό από τις κάμερες.