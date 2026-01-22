Σε μια πράξη αυτοθυσίας προχώρησε μια παρέα μαθητών στη Νέα Μάκρη που με κίνδυνο τη ζωή τους μπήκαν σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσαν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η παρέα των μαθητών από την Νέα Μάκρη όταν είδαν τις φλόγες δεν το σκέφτηκαν και πολύ. Όπως περιέγραψαν ο Γιώργος, ο Σπύρος και ο Ορφέας, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της βόλτας τους, όταν είδαν ένα σπίτι να καίγεται και άκουσαν μια γυναίκα να καλεί σε βοήθεια.

Advertisement

Advertisement

Άμεσα πήραν την απόφαση και ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο του κτηρίου, παρά τους πυκνούς καπνούς.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, τρεις από τους μαθητές βοήθησαν την ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι άλλοι δύο σήκωσαν και μετέφεραν τον ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος αδυνατούσε να κινηθεί μόνος του, καθώς το δωμάτιο στο οποίο βρισκόταν ήταν γεμάτο καπνό.

Οι νεαροί τόνισαν ότι ειδοποίησαν άμεσα την Πυροσβεστική, ωστόσο, όταν διαπίστωσαν ότι ανθρώπινες ζωές βρίσκονταν σε άμεσο κίνδυνο, δεν δίστασαν να δράσουν. «Δεν το σκεφτήκαμε, απλώς κάναμε αυτό που έπρεπε», ανέφεραν χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως θα έκαναν το ίδιο ξανά.