Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από τις 3 Αυγούστου 2026 οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως έγγραφα για ταξίδια στο εξωτερικό.

Οι πολίτες οφείλουν να χρησιμοποιούν τη νέα ταυτότητα ή έγκυρο διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους εκτός της χώρας.

Οι παλαιές ταυτότητες παραμένουν έγκυρες για τις συναλλαγές εντός της Ελλάδας έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται κατόπιν ραντεβού μέσω του gov.gr με κόστος δέκα ευρώ και επιπλέον παράβολο.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφεύγουν την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων σε άγνωστους λόγω πιθανών προσπαθειών ηλεκτρονικής απάτης.

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Από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 τίθεται σε ισχύ μια σημαντική αλλαγή για τους κατόχους των παλαιού τύπου, μπλε αστυνομικών ταυτοτήτων. Από την ημερομηνία αυτή και έπειτα, οι συγκεκριμένες ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο για μετακινήσεις στο εξωτερικό, ακόμη και προς χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Όσοι δεν έχουν προχωρήσει στην έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ταξιδεύουν πλέον είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο, καθώς οι παλιές δεν πληρούν πλέον τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.

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Γιατί αλλάζει το καθεστώς

Η κατάργηση της χρήσης των παλαιών ταυτοτήτων για ταξίδια σχετίζεται με τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μπλε ταυτότητες παλαιού τύπου δεν διαθέτουν μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ), ούτε τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που απαιτούνται πλέον για τα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τα ταξίδια στο εξωτερικό.

Για όλες τις συναλλαγές εντός της χώρας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να είναι απολύτως έγκυρες και μπορούν να χρησιμοποιούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως και τον Σεπτέμβριο του 2027.

Πώς εκδίδεται η νέα ταυτότητα

Η διαδικασία έκδοσης πραγματοποιείται έπειτα από ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του gov.gr όπου ο πολίτης επιλέγει την Περιφέρεια και το Αστυνομικό Τμήμα που τον εξυπηρετεί. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας οι διαθέσιμες ημερομηνίες είναι περισσότερες σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί είτε να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα την ημέρα του ραντεβού είτε να αποσταλεί ηλεκτρονικά από πιστοποιημένο φωτογράφο.

Κόστος και χρόνος παράδοσης

Η νέα ταυτότητα εκδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου μία εβδομάδα.

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Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Χρειάζεται ενημέρωση των στοιχείων;

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, τα στοιχεία του πολίτη ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ωστόσο, για ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ασφαλιστικές εταιρείες ή εργοδότες, ενδέχεται να χρειαστεί ο ίδιος ο πολίτης να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό ζητηθεί.

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Προσοχή στις απάτες

Οι Αρχές συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή απέναντι σε απόπειρες ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Οι πολίτες δεν θα πρέπει να κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία, κωδικούς ή τραπεζικά δεδομένα σε άγνωστα πρόσωπα ούτε να ακολουθούν ύποπτους συνδέσμους που υποτίθεται ότι αφορούν τη διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.