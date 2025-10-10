Δυσεύρετα είναι τα ραντεβού για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς στη σχετική πλατφόρμα δεν φαίνονται να υπάρχουν καθόλου διαθέσιμα μέχρι… αρχές Απριλίου.

Πάρα πολλοί πολίτες έχουν ήδη κλείσει ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας με αποτέλεσμα οι διαθέσιμες ημερομηνίες σε αστυνομικά τμήματα της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας να αποτελούν «είδος υπό εξαφάνιση».

Διαφορετική, πάντως, είναι η εικόνα στα νησιά και σε περιφέρειες με μικρότερο πληθυσμό όπου τα διαθέσιμα ραντεβού ξεκινούν ακόμη και μετά από μία εβδομάδα ή μερικές μέρες.

Υπενθυμίζεται ότι από το καλοκαίρι του 2026, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν νέες αστυνομικές ταυτότητες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως διευκρίνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι παλαιού τύπου ταυτότητες, που βασίζονται σε προδιαγραφές της δεκαετίας του 1960, δεν θα αναγνωρίζονται πλέον για ταξίδια εντός ΕΕ λόγω χαμηλού επιπέδου ασφάλειας.