Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες παύουν από σήμερα να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, λόγω έλλειψης προδιαγραφών ασφαλείας.

Οι πολίτες πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν ταυτότητες νέου τύπου ή έγκυρα διαβατήρια για τα ταξίδια τους, ενώ οι παλιές ταυτότητες παραμένουν σε ισχύ για εγχώριες συναλλαγές.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ραντεβού στην πλατφόρμα του gov.gr, με το κόστος του βασικού παραβόλου να ανέρχεται στα δέκα ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να διαθέτουν ψηφιακή φωτογραφία και να έχουν εξοφλήσει τα απαραίτητα παράβολα πριν από την προσέλευσή τους στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

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Σημαντικές αλλαγές τίθενται σε ισχύ από σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, για τους κατόχους των παλαιού τύπου αστυνομικών ταυτοτήτων. Οι γνωστές «μπλε» ταυτότητες παύουν πλέον να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα για μετακινήσεις στο εξωτερικό, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι ταξιδεύουν θα πρέπει να διαθέτουν είτε ταυτότητα νέου τύπου είτε ελληνικό διαβατήριο σε ισχύ.

Τι αλλάζει από σήμερα στα ταξίδια

Από τις 3 Αυγούστου 2026, οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό, ακόμη και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν, όπου μέχρι σήμερα γίνονταν δεκτές.

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Ο λόγος είναι ότι δεν διαθέτουν τη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ) ούτε πληρούν τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας, με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζονται πλέον ως ταξιδιωτικά έγγραφα.

Αντίθετα, η νέα αστυνομική ταυτότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν όσο και σε ορισμένες τρίτες χώρες που επιτρέπουν την είσοδο Ελλήνων πολιτών με ταυτότητα αντί διαβατηρίου.

Πού εξακολουθεί να ισχύει η παλιά ταυτότητα

Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις μετακινήσεις στο εξωτερικό και δεν σημαίνει ότι οι παλιές ταυτότητες καταργούνται άμεσα για όλες τις χρήσεις.

Μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2027, οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κανονικά για την ταυτοποίηση των πολιτών και για συναλλαγές εντός Ελλάδας, όπως σε δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες και άλλους φορείς.

Ωστόσο, από σήμερα δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν ούτε για την έκδοση ελληνικού διαβατηρίου. Για όσους είναι άνω των 12 ετών απαιτείται πλέον ταυτότητα νέου τύπου.

Αυξημένη ζήτηση για νέες ταυτότητες

Η λήξη της προθεσμίας για τη χρήση των παλιών ταυτοτήτων ως ταξιδιωτικών εγγράφων οδήγησε χιλιάδες πολίτες στην αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού για την έκδοση νέας ταυτότητας.

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Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ενισχύθηκε η λειτουργία των αρμόδιων υπηρεσιών και διευρύνθηκε το ωράριο εξυπηρέτησης. Από τις 4 Ιουλίου τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά ραντεβού αυξήθηκαν κατά 28%, ενώ ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης μειώθηκε από τα 22 στα 14 λεπτά.

Μέχρι τις 31 Ιουλίου είχαν ήδη εκδοθεί περισσότερες από 4,15 εκατομμύρια ταυτότητες νέου τύπου.

Πώς κλείνεται το ραντεβού

Η έκδοση της νέας ταυτότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω του gov.gr και της πλατφόρμας id.gov.gr.

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Οι πολίτες μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε αρμόδια αστυνομική υπηρεσία σε ολόκληρη τη χώρα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους, καθώς και την ημερομηνία και ώρα που τους εξυπηρετεί. Από την ίδια πλατφόρμα είναι δυνατή και η αλλαγή ή η ακύρωση του προγραμματισμένου ραντεβού.

Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της ταυτότητας, η διαδικασία είναι διαφορετική και απαιτείται απευθείας επικοινωνία με την αρμόδια αστυνομική υπηρεσία.

Τι πρέπει να έχει μαζί του ο πολίτης

Πριν από το ραντεβού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εκδώσει και εξοφλήσει τα απαραίτητα ηλεκτρονικά παράβολα.

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Απαραίτητη είναι επίσης η ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί είτε να ληφθεί στην αστυνομική υπηρεσία είτε να αναρτηθεί στην υπηρεσία myPhoto από πιστοποιημένο φωτογράφο. Στην περίπτωση αυτή, η φωτογραφία πρέπει να έχει συσχετιστεί με το ΑΦΜ του πολίτη, ώστε να ανακτηθεί ηλεκτρονικά κατά την έκδοση της νέας ταυτότητας.

Κατά την προσέλευση στην υπηρεσία συμπληρώνονται και υπογράφονται η αίτηση έκδοσης και η σχετική υπεύθυνη δήλωση, ενώ τα δημοτολογικά στοιχεία αναζητούνται αυτόματα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Μητρώο Πολιτών», χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται επίσης η προηγούμενη απόδοση Προσωπικού Αριθμού στους πολίτες που είναι δικαιούχοι. Η πληροφορία αντλείται αυτόματα από την Ελληνική Αστυνομία και δεν χρειάζεται η προσκόμιση σχετικού αποδεικτικού.

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Πόσο κοστίζει η νέα ταυτότητα

Το βασικό ηλεκτρονικό παράβολο ανέρχεται σε 10 ευρώ και καλύπτει το κόστος έκδοσης, εκτύπωσης, προσωποποίησης και ασφαλούς μεταφοράς του δελτίου.

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Για τους πολύτεκνους το παράβολο διαμορφώνεται στα 5 ευρώ, με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ.

Πότε παραλαμβάνεται η νέα ταυτότητα

Ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας είναι περίπου επτά ημέρες.

Μόλις η νέα ταυτότητα φτάσει στην αστυνομική υπηρεσία, ο πολίτης ενημερώνεται προκειμένου να την παραλάβει.

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Με την έκδοσή της ενημερώνονται αυτόματα οι διασυνδεδεμένες υπηρεσίες του Δημοσίου, όπως η ΑΑΔΕ και το gov.gr Wallet. Για την επικαιροποίηση των στοιχείων σε ιδιωτικούς φορείς, όπως οι τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή ο εργοδότης, ενδέχεται να απαιτηθούν επιπλέον ενέργειες από τον ίδιο τον πολίτη.