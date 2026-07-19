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Εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 19 Ιουλίου σε καφετέρια που βρίσκεται στο κέντρο της Νεμέας.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που δημοσίευσε το korinthostv.gr, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους έφτασαν έξω από το κατάστημα με μοτοσικλέτα. Αφού ακινητοποίησαν το δίκυκλο, περιέλουσαν με βενζίνη την είσοδο της καφετέριας, ενώ έριξαν ποσότητα του εύφλεκτου υγρού και στο εσωτερικό του καταστήματος, μέσω της σχισμής της πόρτας.

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Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας αναπτήρα, έβαλαν φωτιά και απομακρύνθηκαν άμεσα από το σημείο, διαφεύγοντας με τη μοτοσικλέτα προς κατεύθυνση που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην είσοδο της επιχείρησης, καθώς και σε τμήμα του εσωτερικού της. Ωστόσο, οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν σε ολόκληρο το κατάστημα, αποτρέποντας ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή, καθώς η καφετέρια βρίσκεται δίπλα σε κατοικίες και άλλες επιχειρήσεις. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, η φωτιά θα μπορούσε να είχε θέσει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο ανθρώπινες ζωές όσο και γειτονικές περιουσίες.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής, το οποίο εξετάζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας, ενώ παράλληλα διερευνά όλα τα πιθανά σενάρια σχετικά με τα κίνητρα της εμπρηστικής ενέργειας, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών.