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H Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Ηρακλείου Αττικής εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση-καταγγελία σχετικά με ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό που σημειώθηκε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η μεγάλη διπλή σιδερένια πόρτα του προαυλίου κατέρρευσε μόλις μισή ώρα μετά τη λήξη των μαθημάτων και την αποχώρηση των μαθητών.

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Όπως επισημαίνουν οι γονείς, προκαλεί τρόμο η σκέψη τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν η πόρτα έπεφτε λίγο νωρίτερα, τη στιγμή που στο σημείο βρίσκονταν πολλοί μαθητές, γονείς και νήπια που περίμεναν τα αδέλφια τους.

Η Ένωση Γονέων τονίζει ότι το περιστατικό δεν ήταν τυχαίο. Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων του σχολείου, αρκετοί από τους σημερινούς γονείς θυμούνται τη συγκεκριμένη πόρτα από τα χρόνια που φοιτούσαν οι ίδιοι στο ίδιο σχολικό κτίριο.

Όπως αναφέρουν οι γονείς, η πόρτα είχε επισκευαστεί πρόσφατα, γεγονός που δείχνει ότι το πρόβλημα στατικότητας ήταν ήδη γνωστό.

«Αλήθεια πόσο κοστίζει μια καινούρια πόρτα;», αναρωτιούνται οι γονείς, σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι μεμονωμένη, αλλά αποτελεί μια επικίνδυνη «πανελλαδική κανονικότητα», που αποδίδεται στην έλλειψη ουσιαστικών ελέγχων, στην υποχρηματοδότηση και στην παλαιότητα των σχολικών κτιρίων.

Η ανακοίνωση ασκεί έντονη κριτική στην κρατική και δημοτική μέριμνα, υποστηρίζοντας ότι οι δαπάνες για τα σχολεία θεωρούνται μη επιλέξιμες επειδή «δεν φέρνουν κέρδη». Όπως αναφέρει η Ένωση, «μας εξοργίζει το γεγονός ότι η ασφάλεια μπαίνει στη ζυγαριά του “κόστους-οφέλους”, ότι προτεραιότητα δεν είναι η ασφάλεια των παιδιών μας! Πρέπει να παρθούν μέτρα πριν να είναι πολύ αργά!!!»

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί τα αυτονόητα δικαιώματα των μαθητών και ζητά την άμεση πραγματοποίηση ουσιαστικών ελέγχων σε όλες ανεξαιρέτως τις σχολικές μονάδες της περιοχής.

«Έχουμε ευθύνη και χρέος στα παιδιά μας να διεκδικούμε αυτά που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα!», καταλήγουν οι γονείς.