Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα Δημοτικά Σχολεία και τα Νηπιαγωγεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται και τυπικά η σχολική χρονιά 2025-2026.

Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί βρίσκονται στην τελική ευθεία, με την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων και την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών να έχει ήδη ξεκινήσει.

Advertisement

Advertisement

Από την επόμενη ημέρα, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα αποχαιρετήσουν τις σχολικές αίθουσες και θα ξεκινήσουν την καλοκαιρινή τους ανάπαυλα.

Τι ισχύει για Γυμνάσια και Λύκεια

Οι εξετάσεις και η λήξη της σχολικής χρονιάς για Γυμνάσια και Λύκεια βρίσκονται στην τελική ευθεία, με διαφορετικά χρονοδιαγράμματα ανά βαθμίδα.

Στα Γυμνάσια, το προτεινόμενο πρόγραμμα προβλέπει την ολοκλήρωση των εξετάσεων έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Στα Λύκεια, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης των ΓΕΛ και Εσπερινών Λυκείων, καθώς και των Λυκείων Ε.Α.Ε., διεξάγονται έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.

Παράλληλα, σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία των Πανελλαδικών Εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ συνεχίζεται για τα ΕΠΑΛ.

Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων, μαθητές και εκπαιδευτικοί μπαίνουν σταδιακά σε καλοκαιρινή περίοδο, σηματοδοτώντας το τέλος της σχολικής χρονιάς για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.