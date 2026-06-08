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Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα θέματα των τελευταίων μαθημάτων Προσανατολισμού των Πανελλαδικών Εξετάσεων, με τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων να ολοκληρώνουν σήμερα τη βασική εξεταστική διαδικασία για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές εξετάζονται στην Ιστορία, τη Φυσική και την Οικονομία, ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, βάζοντας τέλος σε μια απαιτητική περίοδο προετοιμασίας και δοκιμασίας.

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Παρακάτω τα αρχεία με τα θέματα που δόθηκαν στους μαθητές των ΓΕΛ:

Ιστορία

Φυσική

Οικονομία

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση των βαθμολογιών, η οποία αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η διαδικασία συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων και η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.