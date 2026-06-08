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Τα τελευταία μαθήματα Προσανατολισμού δίνουν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026, στις Πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΓΕΛ, που διεκδικούν μία θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά.

Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ ολοκληρώνουν τις γραπτές τους εξετάσεις με τα εξής μαθήματα:

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Ιστορία (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών)

(Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών) Φυσική (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας)

(Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) Οικονομία (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Η σκυτάλη περνά πλέον αποκλειστικά στους μαθητές των ΕΠΑΛ, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου, ενώ αμέσως μετά (16 έως 25 Ιουνίου) παίρνουν σειρά τα Ειδικά Μαθήματα.

Υπενθυμίζεται, ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί να γίνεται στις 08:30 και έτσι, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος είναι τρεις (3) ώρες.

Η συνέχεια για τα ΕΠΑΛ

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η εβδομάδα συνεχίζεται με μαθήματα ειδικότητας.

Ειδικότερα, την Τρίτη 9 Ιουνίου 2026, οι μαθητές θα διαγωνιστούν στην Υγιεινή, το Ναυτικό Δίκαιο – Διεθνείς Κανονισμούς στη Ναυτιλία – Εφαρμογές, τις Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (ΑΟΔ) και τα Στοιχεία Μηχανών.

Αντίστροφη μέτρηση για βαθμολογίες, μηχανογραφικά και βάσεις

Μετά το πέρας των εξετάσεων, η αγωνία μετατοπίζεται στην έκδοση των αποτελεσμάτων και τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, το χρονοδιάγραμμα θα κινηθεί στα περσινά επίπεδα:

Τέλη Ιουνίου: Αναμένεται η ανακοίνωση των βαθμολογιών.

Τέλη Ιουλίου: Προγραμματίζεται η δημοσιοποίηση των Βάσεων Εισαγωγής και των ονομάτων των επιτυχόντων.

Πότε κλείνουν Γυμνάσια, Λύκεια και Δημοτικά

Την ίδια ώρα, η σχολική χρονιά ολοκληρώνεται σταδιακά για όλες τις βαθμίδες:

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 : Πέφτει η αυλαία των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια.

: Πέφτει η αυλαία των προαγωγικών εξετάσεων στα Λύκεια. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 : Ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια.

: Ολοκληρώνονται οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια. Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026: Χτυπά το τελευταίο κουδούνι της χρονιάς για τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία της χώρας.

Χωρίς εμπόδια η διεξαγωγή των εξετάσεων στην Εύβοια μετά τον σεισμό

Η σεισμική δραστηριότητα που καταγράφηκε χθες στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους και στις τοπικές αρχές, χωρίς όμως να επηρεάσει τη διεξαγωγή των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Παρότι σε ορισμένες σχολικές μονάδες του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας αποφασίστηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας για προληπτικούς λόγους και εξαιτίας ζημιών που εντοπίστηκαν στα κτίρια, οι υποψήφιοι συνεχίζουν κανονικά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Οι μεγαλύτερες φθορές καταγράφηκαν σε περιοχές όπως το Προκόπι και η Δαφνούσα, ενώ μικρής έκτασης κατολισθήσεις σημειώθηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Παρά τα προβλήματα, οι αρμόδιες υπηρεσίες διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει ζήτημα ως προς την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων.