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Κλειστά θα παραμείνουν αύριο Δευτέρα 8/6 το γυμνάσιο και τα δημοτικά στον δήμο Μαντουδίου μετά τους ισχυρούς σεισμούς στην Εύβοια όπως είπε στο MEGA ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας Γεώργιος Τσαπουρνιώτης. Σύμφωνα με τον ίδιο οι Πανελλήνιες θα διεξαχθούν κανονικά καθώς δεν έχουν υποστεί ζημιές τα λύκεια.

Όπως είπε, ο δήμαρχος Μαντουδίου, Λίμνης, Αγίας Άννας, Γεώργιος Τσαπουρνιώτης, στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega «σε ορισμένα κτίρια οι ζημιές είναι σοβαρές».

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Κλειστές θα παραμείνουν αύριο προληπτικά οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, καθώς και το Γυμνάσιο Προκοπίου στην Εύβοια λόγω των σεισμικών δονήσεων που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως ανέφερε ο δήμαρχος Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργος Τσαπουρνιώτης.

Ο κ. Τσαπουρνιώτης δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, ενώ ρωγμές καταγράφονται σε σπίτια στο Προκόπι που είχαν υποστεί ζημιές και από τον σεισμό του 2025.

«Οι μεγάλες ζημιές εντοπίζονται στη μικρή κοινότητα της Δαφνούσας, όπου εκεί έχουν καταρρεύσει τοίχοι από σπίτια και στο Προκόπι έχουμε ρωγμές σε σπίτια που είχαν υποστεί και πέρυσι ζημιές από τον σεισμό. Σε όλο τον Δήμο έχουμε ζημιές περιορισμένης κλίμακας με ρωγμές, όχι όμως καταρρεύσεις. Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση», τόνισε ο δήμαρχος.

Κανονικά η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων αύριο στη Βόρεια Εύβοια

Μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, όλες οι σχολικές μονάδες της περιοχής της Βόρειας Εύβοιας που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα κρίθηκαν «απολύτως ασφαλείς» για τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων, μετά τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Παιδείας, νωρίτερα σήμερα.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σε συνεργασία με τον γγ του υπουργείου, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας, Ελένη Μπενιάτα, τους αρμοδίους στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συντονισμό για την παρακολούθηση της κατάστασης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου, υπηρεσίες βρίσκονται «σε αυξημένο επίπεδο επιφυλακής και σε συνεχή επικοινωνία με την επιστημονική κοινότητα και τους αρμόδιους σεισμολόγους, προκειμένου να αξιολογούνται διαρκώς τα δεδομένα».

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Τέλος, η υπουργός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας της, συζήτησε με τον δήμαρχο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Γιώργο Τσαπουρνιώτη και την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης το ενδεχόμενο εφαρμογής εναλλακτικών σχεδίων λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των υποψηφίων της περιοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τουλάχιστον 10 μετασεισμοί, στους δρόμους οι κάτοικοι

Από τα 5,2 Ρίχτερ κι έπειτα, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 σεισμικές δονήσεις, μικρότερου μεγέθους (από 2,4 έως και 3,3 Ρίχτερ).

Οι σεισμοί έγιναν ιδιαίτερα αισθητοί και στην Αττική, ενώ αναφορές για κούνημα καταγράφηκαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή γύρω από την Εύβοια, σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία, Λιβαδειά.

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Στην Εύβοια ο Τουρνάς

Στη Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μαζί με τον γγ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρο Καμπούρη, για επιτόπια ενημέρωση σε Προκόπι και Δαφνούσα, έπειτα από τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επικοινωνία με τον δήμαρχο της περιοχής, Γιώργο Τσαπουρνιώτη, και παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης μετά τις σεισμικές δονήσεις που εκδηλώθηκαν στη Βόρεια Εύβοια.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο, σύμφωνα με την έως τώρα εικόνα από τους ελέγχους που διενεργούνται στην περιοχή, έχουν καταγραφεί κατάπτωση τοίχου σε οικία και περιορισμένες ρωγμές σε ορισμένες κατοικίες, καθώς και μικρής έκτασης κατολισθήσεις σε τμήματα του οδικού δικτύου, ενώ, μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές.

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Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, καταγράφηκαν διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής έχουν τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα και βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις τοπικές Αρχές για την αποτίμηση της κατάστασης.

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε σχετική ενημέρωσή του, επισημαίνει ότι παραμένει σε διαρκή παρακολούθηση της κατάστασης και θα προβεί άμεσα σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Τέλος, σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, αύριο θα μεταβούν στην περιοχή δύο τριμελή κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, με τον προϊστάμενο, Γιάννη Παυλή.

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Πυροσβεστική για σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια: Σε εξέλιξη η διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων – Δεν υπάρχουν κλήσεις για σοβαρά συμβάντα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διασπορά πυροσβεστικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας, όπου σήμερα σημειώθηκαν σεισμικές δονήσεις μεγέθους 4,8, 4,3 και 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στις 12:58, 13:00 και 13:02. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις για σοβαρά συμβάντα, ενώ οι πρώτες πληροφορίες από τις αυτοψίες που πραγματοποιούνται στην περιοχή κάνουν λόγο για περιορισμένες ζημιές.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, ενώ, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, έχουν τεθεί σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες της Εύβοιας και της Αττικής, καθώς και η 1η και η 7η Ε.Μ.Α.Κ.

Ειδικότερα, 20 πυροσβεστικά οχήματα και τα πληρώματά τους πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, καθώς και καταγραφή τυχόν ζημιών που έχουν προκληθεί από τις σεισμικές δονήσεις, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ομάδα έρευνας διάσωσης της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε περιστατικού απαιτήσει εξειδικευμένη συνδρομή.

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Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, το Πυροσβεστικό Σώμα παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη της κατάστασης και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ καλεί τους πολίτες να παραμένουν ψύχραιμοι, να αποφεύγουν την παραμονή σε κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί βλάβες και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Ε. Λέκκας για σεισμικές δονήσεις στην Εύβοια: Η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό

«Με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα και κυρίως τα ιστορικά δεδομένα και τις διεγέρσεις που είχαμε πέρυσι και τα προηγούμενα χρόνια, η περιοχή πολύ δύσκολα θα δώσει κάποιον μεγάλο σεισμό. Γιατί και τα ρήγματα είναι μικρά αλλά και εκτονώνεται μέσα από πολλούς σεισμούς και όχι από έναν και μοναδικό και κύριο σεισμό». Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τις σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στην ευρύτερη περιοχή του Προκοπίου Ευβοίας.

Όπως τονίζει, πιθανότατα «έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά», το οποίο, όπως εξηγεί, «σημαίνει ότι δεν ξεχωρίζουμε μεγαλύτερο μέγεθος, πολύ δύσκολα να ξεχωρίσουμε μεγαλύτερο μέγεθος και πολύ δύσκολα να πάνε σε πολύ μεγάλο μέγεθος όμως διαρκεί αρκετό χρονικό διάστημα». Τέλος, ο κ. Λέκκας αναφέρει ότι εντοπίζονται μικρές ζημιές στη Δαφνούσα και στο Προκόπι κυρίως , όπως προσθέτει, σε παλιές κατασκευές.