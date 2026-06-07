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Σημαντικές ζημιές σε κατοικίες προκάλεσαν οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις που σημειώθηκαν σήμερα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Η πιο ισχυρή από αυτές έφτασε τα 5,2 Ρίχτερ, ενώ προηγήθηκαν δονήσεις 4,8 και 4,3 βαθμών.

Οι σεισμοί έγιναν αισθητοί σε μεγάλο μέρος της κεντρικής Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, αλλά και σε Σποράδες, Βόλο, Λαμία και Λιβαδειά. Αμέσως μετά ακολούθησαν τουλάχιστον δέκα μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους, από 2,4 έως 3,3 Ρίχτερ.

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Στο Προκόπι και τη γειτονική Δαφνούσα οι ζημιές είναι εκτεταμένες. Πολλά κτίρια υπέστησαν βλάβες, ενώ κατέρρευσε ένα παλιό σπίτι. Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μίλησε για πολλές κατολισθήσεις που δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο της περιοχής.

Βίντεο από κατάστημα στα Ψαχνά αποτυπώνει τη σφοδρότητα της σεισμικής δόνησης, με αντικείμενα να πέφτουν και τους πελάτες να τρέχουν προς την έξοδο.

Οι σοβαρότερες καταστροφές, εντοπίζονται στη Δαφνούσα με περίπου δέκα σπίτια να έχουν υποστεί ζημιές. Σε σπίτι που κατέγραψε η κάμερα του ΕΡΤnews, οι πέτρινοι τοίχοι έχουν ανοίξει στα δύο, με μεγάλες ρωγμές σε όλο το κτίσμα. Η κάτοικος περιέγραψε ότι βρισκόταν μόνη στο υπνοδωμάτιο όταν «ο τοίχος άρχισε να κουνιέται» και πρόλαβε να βγει έξω την τελευταία στιγμή.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του ThessPost.gr, σε κατοικίες στην περιοχή Δαφνούσα έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές. Από τις ισχυρές σεισμικές δονήσεις έπεσαν σοβάδες στο εσωτερικό σπιτιού, αποκολλήθηκαν τοίχοι και πλακάκια, καταπλακώνοντας ακόμη και έπιπλα, όπως κρεβάτια. Παράλληλα δημιουργήθηκαν εκτεταμένες ρωγμές στους τοίχους.

Κάτοικοι περιγράφουν στιγμές πανικού, καθώς η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή και διήρκεσε αρκετά δευτερόλεπτα.

Στην περιοχή βρέθηκαν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Πέτρος Καμπούρης, οι οποίοι ενημερώθηκαν για την κατάσταση στην περιοχή.

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Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από αύριο το πρωί, δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) θα διενεργούν στο Προκόπι και τη Δαφνούσα ελέγχους στις πληγείσες κατοικίες, με στόχο την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία προώθηση των προβλεπόμενων διαδικασιών αποκατάστασης.

«Ήρθαμε εδώ σήμερα, μαζί με τον γενικό γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, για να συναντηθούμε με την τοπική αυτοδιοίκηση, να κάνουμε μια πρώτη αυτοψία και να ενημερωθούμε ουσιαστικά για το τι ακριβώς συνέβη, ποιες ζημιές έχουν υποστεί τα χωριά της Βόρειας Εύβοιας και τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μένουν εδώ.

Πρώτα απ’ όλα, είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τις επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Αστεροσκοπείου και του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, οι οποίες παρακολουθούν το φαινόμενο και χρειάζονται περίπου 24 ώρες ώστε να έχουμε μια πιο ασφαλή εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς ενώ προσέθεσε ότι μέχρι τότε «χρειάζεται αυτοσυγκράτηση και προσοχή».

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«Τα σπίτια που φαίνεται ότι έχουν υποστεί ζημιές δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Οι κάτοικοι θα πρέπει να βρουν εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, σε συνεργασία με τον δήμαρχο, έχουν ήδη μεριμνήσει για τη φιλοξενία τους», σημείωσε ο υπουργός και υπογράμμισε ότι τα συνεργεία της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ., από αύριο το πρωί, θα ξεκινήσουν τους ελέγχους. «Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ για να καταγράψουν, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, τις ζημιές που έχουν προκληθεί και να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες, ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν οι άνθρωποι αυτοί να επανέλθουν στους ρυθμούς της καθημερινότητάς τους», κατέληξε ο κ. Τουρνάς.

Στη Λίμνη Ευβοίας χρειάστηκε η παρέμβαση των Αρχών για να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο ηλικιωμένες γυναίκες από σπίτια που είχαν υποστεί ζημιές. Ευτυχώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία τους.

H περιοχή είχε δώσει και στο παρελθόν σημαντικούς σεισμούς, όπως 4,5 Ρίχτερ τον Μάιο του 2025 και 5,1 Ρίχτερ τον Μάρτιο του 2023.

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Προκόπι: Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές

Στο Προκόπι, οι ζημιές αφορούν τουλάχιστον 15 σπίτια. Σε κατοικία όπου βρέθηκε συνεργείο του ΕΡΤnews, ο τοίχος της κουζίνας έχει ανοίξει με μεγάλη ρωγμή, ενώ ζημιές υπάρχουν και στο σαλόνι και στο υπνοδωμάτιο. Η οικογένεια έχει απομακρυνθεί και δηλώνει ότι δεν γνωρίζει πού θα διανυκτερεύσει.

Αποζημιώσεις: Τι δικαιούνται οι πληγέντες



Από τη Δευτέρα (8/6) ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς της ΔΑΕΦΚ, οι οποίοι θα χαρακτηρίσουν τα κτήρια με πράσινο, κίτρινο ή κόκκινο. Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα υποβάλουν στους δήμους τα δικαιολογητικά:

Ε1

Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις προβλέπουν:

έως 4.000 ευρώ για κτήρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κόκκινο

έως 1.000 ευρώ/τ.μ. για ανακατασκευή, έως 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι μπορεί να ολοκληρωθεί εντός μίας εβδομάδας.

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ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ/ EUROKINISSI

Κανονικά οι Πανελλαδικές – Κλειστά τα δημοτικά

Με απόφαση του Δήμου, τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν κλειστά αύριο, ενώ τα Γυμνάσια και τα Λύκεια δεν λειτουργούν λόγω εξετάσεων.

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά, καθώς τα εξεταστικά κέντρα έχουν ελεγχθεί και κρίνονται απολύτως ασφαλή.

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Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ

Οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι η περιοχή διαθέτει πολλά ενεργά ρήγματα, ενώ η ακολουθία των δονήσεων δείχνει διαφορετικό μηχανισμό από τον σεισμό του 2025. Τονίζουν ότι η δραστηριότητα μπορεί να συνεχιστεί για ημέρες, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχία για την Αττική.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και η 1η και 7η ΕΜΑΚ, βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Την ίδια στιγμή, 20 πυροσβεστικά οχήματα πραγματοποιούν περιπολίες και ελέγχους στο οδικό δίκτυο, ενώ ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ μεταβαίνει προληπτικά στην περιοχή.

Το χρονικό των σεισμικών δονήσεων

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός ήταν μεγέθους 4,8 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 12:58. Είχε επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 5,0 χιλιόμετρα.

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Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε πολλές περιοχές και στην Αττική.

Ελάχιστα λεπτά μετά, ακολούθησε και δεύτερος ισχυρός μετασεισμός 5,2 Ρίχτερ ο οποίος έγινε και αυτός αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα και πάλι με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ο δεύτερος σεισμός είχε επίκεντρο 2 χλμ ΑΝΑ του Προκοπίου Εύβοιας με εστιακό βάθος τα 5 χλμ.