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Βίντεο από τη στιγμή που χτύπησε ο σεισμός στην Εύβοια έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σεισμός σημειώθηκε κατά τις 13.00 στην Εύβοια, και έγινε πολύ αισθητός και στην Αττική, με την ισχυρότερη δόνηση να ξεπερνά τα 5 Ρίχτερ.

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Ειδκότερα, σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 5 χλμ. με επίκεντρο 2 χλμ. Ανατολικά Νοτιοανατολικά του Προκοπίου Ευβοίας, σύμφωνα με στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας.

Γενικότερα, την αρχική δόνηση των 4,8 Ρίχτερ ακολούθησαν αρκετές σεισμικές δονήσεις, εκ των οποίων αυτή των 5,2 βαθμών ήταν η μεγαλύτερη.