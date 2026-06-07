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Η αυριανή ημέρα σηματοδοτεί για χιλιάδες υποψήφιους το τέλος μιας απαιτητικής διαδρομής, καθώς ολοκληρώνονται οι Πανελλήνιες Εξετάσεις για τον βασικό όγκο των μαθητών που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Λίγες εβδομάδες αργότερα, με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα ξεκινήσει ίσως το πιο καθοριστικό στάδιο: η επιλογή σχολών και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, μια διαδικασία που για πολλούς μοιάζει με την πρώτη ουσιαστική απόφαση για το μέλλον τους.

Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές συχνά επηρεάζονται από εικόνες και αντιλήψεις που έχουν διαμορφωθεί χρόνια πριν, μέσα από αφηγήσεις γονιών, συγγενών ή παλαιότερων αποφοίτων. Έτσι, σχολές και επαγγέλματα συνδέονται με στερεότυπα που δεν ανταποκρίνονται πάντα στη σημερινή πραγματικότητα. Η αγορά εργασίας όμως έχει αλλάξει ριζικά, μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας και τις δυνατότητες που προσφέρει κάθε επιστημονικό πεδίο.

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Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Νομική, που πλέον δεν περιορίζεται στην κλασική εικόνα της δικαστικής αίθουσας. Οι απόφοιτοι μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς όπως το δίκαιο της τεχνολογίας, η προστασία δεδομένων, οι διεθνείς οργανισμοί και η συμβουλευτική επιχειρήσεων. Οι εξελίξεις στην ψηφιακή εποχή έχουν ανοίξει νέες επαγγελματικές κατευθύνσεις που πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχαν καν ως επιλογές.

Αντίστοιχα, η Ψυχολογία έχει επεκταθεί πολύ πέρα από το πλαίσιο της ιδιωτικής θεραπευτικής πρακτικής. Σήμερα οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν στην εκπαίδευση, στην οργανωσιακή ανάπτυξη, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και σε ερευνητικά ή κοινωνικά προγράμματα που εστιάζουν στη συμπεριφορά και την ευημερία των ανθρώπων.

Τα Οικονομικά, επίσης, έχουν εξελιχθεί σε ένα πολυδιάστατο πεδίο που συνδέεται στενά με την τεχνολογία και την ανάλυση δεδομένων. Δεν περιορίζονται πλέον σε τράπεζες και λογιστήρια, αλλά επεκτείνονται σε startups, επενδυτικούς οργανισμούς, χρηματοοικονομική τεχνολογία και στρατηγικό σχεδιασμό επιχειρήσεων, προσφέροντας ευέλικτες και δυναμικές επαγγελματικές διαδρομές.

Στις θετικές επιστήμες, η Χημεία και η Φυσική ακολουθούν παρόμοια πορεία εξέλιξης. Η Χημεία συνδέεται σήμερα με τη βιομηχανία τροφίμων, την ενέργεια, τα φαρμακευτικά προϊόντα και την ανάπτυξη νέων υλικών, ενώ η Φυσική βρίσκει εφαρμογές στις τηλεπικοινωνίες, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στην επιστήμη των δεδομένων, αξιοποιώντας την αναλυτική σκέψη σε πλήθος σύγχρονων τομέων.

Όλα αυτά δείχνουν πως το πτυχίο δεν αποτελεί πλέον έναν αυστηρά καθορισμένο επαγγελματικό προορισμό, αλλά την αρχή μιας πορείας με πολλές πιθανές κατευθύνσεις. Οι σπουδές, οι εμπειρίες και οι επιλογές που γίνονται κατά τη διάρκειά τους διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό το τελικό επαγγελματικό μονοπάτι.

Ίσως, λοιπόν, το πιο ουσιαστικό ερώτημα για έναν νέο δεν είναι ποιο επάγγελμα «εγγυάται» μια σχολή, αλλά ποιες δυνατότητες μπορεί να του προσφέρει. Σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς, η αξία μιας επιλογής δεν βρίσκεται μόνο στο άμεσο αποτέλεσμα, αλλά στη δυνατότητα εξέλιξης και προσαρμογής που αφήνει ανοιχτή για το μέλλον.