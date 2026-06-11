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Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος προχώρησαν και επίσημα στην απόκτηση 14 νέων προσομοιωτών εκπαίδευσης για μηχανοδηγούς και σταθμάρχες, μία στρατηγική κίνηση για την ανάπτυξη του πολύπαθου ελληνικού σιδηρόδρομου.

Εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού

Οι Σιδηρόδρομοι Ελλάδος γνωστοποίησαν την υπογραφή δύο συμβάσεων για την προμήθεια έξι προσομοιωτών εκπαίδευσης μηχανοδηγών και οκτώ προσομοιωτών διαχείρισης κυκλοφορίας και τηλεδιοίκησης που προορίζονται για σταθμάρχες. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι νέες υποδομές εκπαίδευσης αναμένεται να παραδοθούν μέσα στο 2026 και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ενίσχυση της κατάρτισης μηχανοδηγών, σταθμαρχών, ελεγκτών κυκλοφορίας και άλλου προσωπικού με κρίσιμους επιχειρησιακούς ρόλους. Οι προσομοιωτές θα καλύπτουν πάνω από 500 χιλιόμετρα βασικών σιδηροδρομικών διαδρομών της χώρας, προσφέροντας τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε συνθήκες που προσεγγίζουν την πραγματική λειτουργία του δικτύου.

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Με τη χρήση των προσομοιωτών, το προσωπικό θα έχει τη δυνατότητα να εκπαιδεύεται τόσο σε συνθήκες ομαλής λειτουργίας της κυκλοφορίας όσο και σε έκτακτα ή δυσμενή σενάρια, όπως παραβιάσεις σηματοδότησης, υπερβάσεις ορίων ταχύτητας, απρόβλεπτα συμβάντα στο σιδηροδρομικό δίκτυο, καθώς και στη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος ETCS.

«Πραγματική προσομοίωση συνθηκών λειτουργίας»

Οι προσομοιωτές που προορίζονται για την εκπαίδευση μηχανοδηγών θα είναι εξοπλισμένοι με φυσικά συστήματα χειρισμού οδήγησης και πέδησης, τεχνολογία απεικόνισης υψηλής ευκρίνειας, οθόνες αφής και επιπλέον λειτουργικά χαρακτηριστικά, ενώ θα διαθέτουν και εξειδικευμένο λογισμικό προσομοίωσης ηλεκτροκίνητης αμαξοστοιχίας.

Το σύστημα προσομοίωσης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας και την τηλεδιοίκηση θα διαθέτει οκτώ σταθμούς εκπαίδευσης και μία θέση εκπαιδευτή, επιτρέποντας την εξάσκηση σε ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και σε επιχειρησιακά σενάρια διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης δήλωσε: «Η ασφάλεια ξεκινά από την εκπαίδευση. Από τις πρώτες ημέρες στο υπουργείο, θέσαμε έναν πολύ συγκεκριμένο στόχο: η εκπαίδευση στον ελληνικό σιδηρόδρομο να πάψει να είναι κυρίως θεωρία, χαρτιά και διαδικασίες, και να περάσει σε ένα σύγχρονο και πρακτικό μοντέλο, με πραγματική προσομοίωση συνθηκών λειτουργίας.

Η προμήθεια των νέων προσομοιωτών είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό κυκλοφορίας πρέπει να μπορούν να εκπαιδεύονται σε όλα τα σενάρια: από την κανονική λειτουργία μέχρι την παραβίαση σηματοδότη, την υπέρβαση ταχύτητας, τη λειτουργία του ETCS, τις υποβαθμισμένες συνθήκες και τα έκτακτα περιστατικά».