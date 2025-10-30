Μέσω του gov.gr, οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τα σημεία με την μεγαλύτερη συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων στις περιοχές της Αττικής. Στόχος του νέου διαδραστικού χάρτη είναι η πρόληψη, αλλά και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Πιο συγκεκριμένα, o «Χάρτης Τροχαίων Συγκρούσεων», όπως ονομάζεται, παρέχει στους πολίτες την δυνατότητα να δουν που καταγράφονται γεωγραφικά τα περισσότερα τροχαία στο λεκανοπέδιο και όχι μόνο.

Ο χάρτης απεικονίζει με χρωματική διαβάθμιση (πορτοκαλί και κόκκινο) τα σημεία «καρμανιόλες» σε όλη την χώρα, με την μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται προς το παρόν τουλάχιστον στο λεκανοπέδιο της Αττικής.

Σύμφωνα με τον Άρη Ζωγράφο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, ο χάρτης δεν αναφέρεται σε «ατυχήματα», αλλά σε συγκρούσεις, ώστε να αποδίδει με ακρίβεια τα περιστατικά και να συμβάλλει στην κατανόηση των αιτιών.

Όπως περιέγραψε ο κ. Ζωγράφος, «αρκετά περιστατικά σχετίζονται με ανεπαρκή σήμανση, ελλιπή ορατότητα και φθαρμένες διαβάσεις». Τα περισσότερα περιστατικά οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα, με τους οδηγούς να χάνουν συχνά την προσοχή τους και να μην έχουν τα μάτια τους στο τιμόνι, κάτι που οφείλεται σε διάφορους εξωτερικούς παράγοντες.

Τα «κόκκινα» σημεία της Αθήνας

Όπως φαίνεται και από τον χάρτη, τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα σημειώνονται σε μία ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας. Στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2025 έως 1 Μαίου 2025 στο «κόκκινο» βρίσκονται οι περιοχές γύρω από την «Σταδίου» μέχρι και την πλατεία Ομονοίας, η πλατεία Συντάγματος και πιο συγκεκριμένα οι Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας, καθώς και περιοχές πλησίον του Καλιμμάρμαρου. Ακόμα, λίγο βορειότερα, αρκετά είναι τα περιστατικά στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κυρίως στην συμβολή της με την Λεωφόρο Μεσογείων.

Ο χάρτης αντλεί στοιχεία από επίσημες βάσεις δεδομένων της αστυνομίας και των αρμόδιων υπουργείων, τα οποία ανανεώνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο απώτερος στόχος, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, είναι η πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων, η ενημέρωση των οδηγών και η σταδιακή διαμόρφωση πιο ασφαλών υποδομών.

«Η τεχνολογία μπορεί να σώσει ζωές, αλλά χρειάζεται σεβασμός στους κανόνες και ενσυναίσθηση στον δρόμο», κατέληξε ο κ. Ζωγράφος.