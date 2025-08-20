Η Νεσχάν Μουλαζίμ, η οποία διανύει την πρώτη της εγκυμοσύνη με τον σύζυγό της Γιώργο Πολογεώργη, μοιράστηκε δημόσια την αγανάκτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Αθήνα, όσον αφορά τη μετακίνησή τους.

Το γνωστό μοντέλο, που εξαιτίας παροδικής οστεοπόρωσης κυκλοφορεί με αμαξίδιο, δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, όπου μίλησε για την απουσία κατάλληλων υποδομών, περιγράφοντας μάλιστα ότι σε βόλτα της στη Γλυφάδα ένιωσε να κινδυνεύει η εγκυμοσύνη της λόγω των έντονων τρανταγμάτων.

Η παροδική οστεοπόρωση της εγκυμοσύνης είναι μια σπάνια πάθηση που μπορεί να εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή μετά τον τοκετό, συνήθως στο ισχίο, και προκαλεί πόνο και δυσκολία στο περπάτημα. Αν και τα αίτια δεν είναι πλήρως κατανοητά, πιστεύεται ότι σχετίζεται με ορμονικές αλλαγές και μηχανικές καταπονήσεις κατά την κύηση. Η κατάσταση συνήθως υποχωρεί μόνη της μετά τον τοκετό ή τον απογαλακτισμό, αλλά απαιτεί προσοχή για την αποφυγή πτώσεων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη γιατί καίγεται η Ελλάδα, καίγεται και η Τουρκία. Δεν έχει μείνει δάσος, δεν έχει μείνει ανάσα, δεν έχει μείνει τίποτα. Είναι τραγικό όλο αυτό που ζούμε αλλά ο λόγος που κάνω αυτό το βίντεο, είναι γιατί λόγω της οστεοπόρωσης που έχω λόγω της εγκυμοσύνης μου, κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο. Όλο αυτό το διάστημα που κινούμαι με αμαξίδιο, έχω πάθει σοκ που θεωρείται ότι είμαστε Ευρώπη, που θεωρούμαστε εξελιγμένοι και δεν είμαστε τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει τώρα που κινούμαι με αμαξίδιο είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν απόλυτο δίκιο για όλο αυτό το παράπονο που βγάζουν».

Στη συνέχεια, περιέγραψε την καθημερινή δυσκολία που βιώνει:

«Όλο αυτό που ζουν είναι τραγικό. Οι ράμπες είναι κλειστές με παρκαρισμένα οχήματα, τα πεζοδρόμια είναι τραγικά για να μπορέσεις να κυκλοφορήσεις με αμαξίδιο. Ειλικρινά δεν ξέρω πώς κυκλοφορείτε οι μαμάδες με τα καροτσάκια για τα παιδιά σας στα πεζοδρόμια. Δεν υπάρχει καμία υποδομή για τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες, ούτε για τα μωρά. Είναι τραγικό όλο αυτό. Υποτίθεται είμαστε σε μια από τις καλύτερες περιοχές της Αθήνας, στη Γλυφάδα, παρκάραμε και με το καροτσάκι θέλαμε να πάμε να ψωνίσουμε κάτι για την μπέμπα μας. Νόμιζα ότι πόνεσε η μέση μου, φοβήθηκα για το μωρό μου γιατί τρανταζόμουν τόσο πολύ. Δεν μπορούσαμε να πάμε λίγο πιο πέρα. Φρίκαρα».

Όπως είχε εξηγήσει η ίδια πριν λίγο καιρό: «Τις τελευταίες μέρες θέλω να σου αποκαλύψω ότι είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο, όταν βγαίνω έξω, για να μη σπάσω τα πόδια μου όταν κινούμαι, γιατί έχω παροδική οστεοπόρωση κύησης».