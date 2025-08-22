Χθες, Πέμπτη 21-08-2025 το πρωί, στα Τρίκαλα, Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπός άνδρας συγκρούστηκε με αναπηρικό αμαξίδιο με το οποίο κινούνταν ηλικιωμένος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ηλικιωμένου και τη μεταφορά του στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Ο οδηγός του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου εγκατέλειψε τον τόπο του τροχαίου ατυχήματος, χωρίς να παράσχει την απαραίτητη βοήθεια και συμπαράσταση.

Μετά από αναζητήσεις των αστυνομικών του Τμήματος Τροχαίας Τρικάλων εντοπίστηκε και συνελήφθη.