Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί στις αστυνομικές αρχές στη Νίκαια, καθώς εντοπίστηκε μια χειροβομβίδα στην αυλή πολυκατοικίας επί της οδού Ευριπίδου.

Λίγο πριν από τις τέσσερις τα ξημερώματα άγνωστοι πυρπόλησαν το αυτοκίνητο σοφρωνιστικού υπαλλήλου, ο οποίος διαμένει στην πολυκατοικία.

Μόνος του κατάφερε να σβήσει τις φλόγες, που προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο εμπρόσθιο μέρος του οχήματος. Λίγη ώρα αργότερα η σύζυγος του κάλεσε την αστυνομία εκ νέου και ενημέρωσε πως εντόπισε τη χειροβομβίδα στην αυλή.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

