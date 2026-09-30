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Η ηθοποιός αντιμετωπίζει ένα αυτοάνοσο νόσημα νευρικής φύσεως που εμφανίστηκε απότομα, απαιτώντας καθημερινή φροντίδα και χρόνο για την ανάρρωσή της.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου απέχει από το θέατρο για να προσφέρει υποστήριξη στη σύζυγό του, έχοντας τη συνδρομή της κόρης τους στα καθημερινά θέματα.

Η Χρυσούλα Διαβάτη επικοινωνεί με το περιβάλλον της, ωστόσο η προτεραιότητά της παραμένει η αποκατάσταση της υγείας της και όχι η επιστροφή στην εργασία.

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Στην κατάσταση της υγείας της συζύγου και συναδέλφου του, Χρυσούλας Διαβάτη, αναφέρθηκε ο Νικήτας Τσακίρογλου, μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο γνωστός ηθοποιός ανέφερε ότι η κατάσταση της Χρυσούλας Διαβάτη είναι καλύτερη, ωστόσο χρειάζεται χρόνο και καθημερινή φροντίδα.

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«Είναι καλύτερα, θέλει χρόνο. Έχουμε έναν άνθρωπο που την φροντίζει, για κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσφέρω εγώ. Έχω και την κόρη μου, η οποία βοηθάει στα διαδικαστικά», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου περιέγραψε παράλληλα τη σημερινή κατάσταση της συζύγου του, σημειώνοντας ότι μπορεί να επικοινωνεί μαζί τους και να εκφράζει όσα χρειάζεται.

«Η Χρυσούλα μιλάει, συνεννοούμαστε για κάποια πράγματα που χρειάζεται και που θέλει, αλλά βρίσκεται σε μία κατατονία ακόμα. Είναι δύσκολα», ανέφερε.

«Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον»

Ο ηθοποιός εξήγησε ακόμη τους λόγους για τους οποίους είχε απομακρυνθεί για μεγάλο διάστημα από το θέατρο, συνδέοντας την απόφασή του και με την ανάγκη να βρίσκεται κοντά στη σύζυγό του.

«Απείχα από το θέατρο γιατί μεγάλωσα και οι ευθύνες είναι περισσότερες όταν μεγαλώνει κανένας, οικογενειακές περισσότερο. Είχα και έχω και το πρόβλημα της Χρυσούλας, που πρέπει να συμπαρίσταμαι. Τώρα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί έχουμε ανθρώπινο χρέος καταρχήν».

Ο ίδιος παραμένει στο πλευρό της συζύγου του, με την οποία είναι μαζί εδώ και 60 χρόνια, ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της κόρης τους στη φροντίδα και στην καθημερινή υποστήριξή της.

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«Θέλει να γίνει καλά η Χρυσούλα»

Ο Νικήτας Τσακίρογλου σημείωσε ακόμη ότι η σύζυγός του δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται αυτή την περίοδο για την επιστροφή της στο θέατρο, αλλά έχει ως προτεραιότητα την κατάσταση της υγείας της.

«Δεν της λείπει το θέατρο και η δουλειά της. Θέλει να γίνει καλά η Χρυσούλα. Πιστεύουμε ότι θα επανέλθει σύντομα και θα βρεθεί κοντά στον κόσμο», ανέφερε.

Η αναφορά στο αυτοάνοσο νόσημα

Αναφερόμενος στο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει η Χρυσούλα Διαβάτη, ο ηθοποιός έκανε λόγο για αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο, όπως είπε, εμφανίστηκε απότομα.

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«Αυτά τα αυτοάνοσα είναι απότομα και ιδιαίτερα μιας που είναι και νευρικής φύσεως αυτά. Δεν σε ρωτάνε», σημείωσε.

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