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Ο Νίκος Μωραΐτης δεν είναι από εκείνους που μασούν τα λόγια τους. Ο γνωστός στιχουργός, που τα τελευταία χρόνια παρεμβαίνει συχνά και ανοιχτά στον δημόσιο πολιτικό διάλογο, επανήλθε με μια ανάρτηση γεμάτη χιούμορ, αλληγορίες και δηλητηριώδεις υπαινιγμούς για όσα συμβαίνουν στον χώρο της Αριστεράς.



Αφορμή αποτέλεσαν οι νέες πολιτικές ανακατατάξεις, η συζήτηση γύρω από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και οι εσωτερικές αντιδράσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Αριστερά και στο ευρύτερο προοδευτικό ακροατήριο.



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Ο Μωραΐτης χρησιμοποίησε την εικόνα μιας ταβέρνας με την ονομασία «Τα δύο αδέλφια», δίπλα στην οποία ανοίγει ένα νέο μαγαζί και παίρνει, όπως γράφει, όλη την πελατεία. Με αυτή την αλληγορία περιγράφει δύο πλευρές που εξακολουθούν να μιλούν σε «άδεια τραπέζια», ενώ οι πελάτες έχουν ήδη φύγει.



Σε χαρακτηριστικό σημείο της ανάρτησής του γράφει: «Παιδιά, φύγανε! Το καταλαβαίνετε; Φύ-γα-νε!».



Το μήνυμα είναι σαφές: κατά τον Νίκο Μωραΐτη, οι παλιοί εσωτερικοί καβγάδες στον χώρο της Αριστεράς έχουν χάσει πλέον την επαφή τους με την πραγματική βάση. Οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν να αντιπαρατίθενται, αλλά το κοινό στο οποίο απευθύνονται έχει ήδη μετακινηθεί αλλού.



Στην ίδια ανάρτηση, ο στιχουργός επεκτείνει την αλληγορία του. Αναφέρεται σε «τρία ξαδέλφια» που είχαν φύγει από το αρχικό «μαγαζί», άνοιξαν δικό τους εστιατόριο και τώρα, όπως γράφει σκωπτικά, ζητούν να γίνουν σερβιτόροι στο νέο σχήμα. Η αναφορά διαβάζεται ως αιχμή για τη Νέα Αριστερά και τα στελέχη που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διάσπαση.



Δεν αφήνει, όμως, εκτός κάδρου ούτε τον Στέφανο Κασσελάκη. Με ακόμη πιο σατιρική διάθεση, κάνει λόγο για έναν «νοικάρη» που ήθελε να μετατρέψει την παλιά ταβέρνα σε sushi bar, αλλά τελικά άνοιξε δικό του «σουσάδικο» όπου, όπως γράφει, σερβίρει burger με γεύση τζατζίκι. Η εικόνα είναι δηκτική και φανερώνει την απόσταση που πλέον κρατά ο Μωραΐτης από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο είχε στηρίξει πολιτικά σε προηγούμενη φάση.



Η ανάρτηση του Νίκου Μωραΐτη δεν είναι απλώς ένα χιουμοριστικό σχόλιο. Είναι πολιτική τοποθέτηση με τη γλώσσα της σάτιρας. Πίσω από την ταβέρνα, τα άδεια τραπέζια, τους σερβιτόρους και τα «μαγαζιά», υπάρχει η εκτίμηση ότι ο χώρος της Αριστεράς δεν αλλάζει μόνο πρόσωπα ή ονόματα. Αλλάζει κοινό, ισορροπίες και κέντρο βάρους.



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Ο ίδιος, άλλωστε, δεν εμφανίζεται ως ουδέτερος παρατηρητής. Υπήρξε επί χρόνια ένθερμος υποστηρικτής του Αλέξη Τσίπρα, στη συνέχεια στήριξε τον Στέφανο Κασσελάκη, ενώ αργότερα αποστασιοποιήθηκε έντονα από όσα συνέβαιναν στον ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημόσιες παρεμβάσεις του έχουν συχνά ένταση, προσωπικό τόνο και πολιτικό πάθος.



Δίπλα από την ταβέρνα «Τα δύο αδέλφια» άνοιξε καινούργιο μαγαζί και τους πήρε όλη την πελατεία.

Τώρα τα δύο αδέλφια τσακώνονται μεταξύ τους:

Ο ένας αδελφός μιλάει στα άδεια τραπέζια και λέει: «Σας καλώ να πάμε όλοι τώρα στο διπλανό μαγαζί».

Ο άλλος αδελφός μιλάει στα άδεια… — Nikos Moraitis (@Nikosmoraitis) June 6, 2026

Ποιος είναι ο Νίκος Μωραΐτης



Ο Νίκος Μωραΐτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ίδιου πανεπιστημίου.



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Έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος στον Τύπο, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, ενώ έγινε ευρύτερα γνωστός ως ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της γενιάς του.



Στη δισκογραφία μπήκε το 1997 με τον δίσκο «Τα Χάρτινα» της Δήμητρας Γαλάνη. Από τότε έχει συνεργαστεί με κορυφαίους Έλληνες ερμηνευτές, όπως η Δήμητρα Γαλάνη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Χαρούλα Αλεξίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Δημήτρης Μητροπάνος, ο Γιάννης Πάριος, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο Αντώνης Ρέμος, η Γλυκερία και πολλοί άλλοι.



Ανάμεσα στα τραγούδια που φέρουν την υπογραφή του βρίσκονται τα «Τα χάρτινα», «Σβήσε το φεγγάρι», «Ο άγγελός μου», «Μην ορκίζεσαι», «Χέρια ψηλά», «Και πάλι παιδί», «Κλειστά τα στόματα», «Εκατό φορές κομμάτια», «Αντικριστά», «Ένα φιλί» και πολλά ακόμη.



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Έχει τιμηθεί με το Βραβείο Στίχου «Σώτια Τσώτου» το 2005, ενώ η διαδρομή του στη σύγχρονη ελληνική δισκογραφία τον έχει κατατάξει στους δημιουργούς που σφράγισαν ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού τραγουδιού των τελευταίων δεκαετιών.



Και αν οι στίχοι του έχουν τραγουδηθεί από μερικές από τις πιο μεγάλες φωνές της χώρας, οι πολιτικές του αναρτήσεις δείχνουν έναν άνθρωπο που επιμένει να παρακολουθεί τα δημόσια πράγματα όχι από απόσταση, αλλά με προσωπική συμμετοχή, αιχμή και καθαρή θέση.

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