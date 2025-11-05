Με έντονο τρόπο αντέδρασε εκ νέου ο Νίκος Πλακιάς στις φήμες για νέο κόμμα από τη Μαρία Καρυστιανού που πυροδότησε ο Νίκος Καραχάλιος με την ανάρτησή του για το ΚΥΜΑ.

«Καραχάλιος = Δώδεκα χρόνια σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής της οικογένειας Καραμανλή. Περιμένω επίσημη διάψευση» έγραψε, με νόημα, ο κ. Πλακιάς.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο επικοινωνιολόγος και πρώην σύμβουλος στρατηγικής των πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, Νίκος Καραχάλιος, που βρίσκεται κοντά στην κυρία Καρυστιανού, έκανε προ ημερών μια ανάρτηση με όνομα και λογότυπο νέου κόμματος, ΤΟ ΚΥΜΑ, το οποίο συνδύασε με το όνομα «Μαρία».

Ο Νίκος Πλακιάς αντέδρασε έντονα. «Εμένα η θάλασσα με ανακατεύει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, η κ. Καρυστιανού διέψευσε τη δημιουργία κόμματος με την ονομασία «Το Κύμα» από την ίδια.

Ωστόσο, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 ο Νίκος Καραχάλιος ανέφερε πως «το ΚΥΜΑ δεν ανήκει σε κανέναν, αν θέλει τα domain η Μαρία Καρυστιανού της τα δίνω αύριο».

«Το Κ στο ΚΥΜΑ είναι η κοινωνία που λέει κάντε κάτι. Ο κόσμος υποδεικνύει τη Μαρία Καρυστιανού ως αυτή που περνάει σαν κύμα από τον Μητσοτάκη. Δεν είναι μόνο μια μητέρα θύματος Τεμπών, η Μαρία συμβολίζει μια ιδέα, της δικαιοσύνης και της κάθαρσης».

«Η Μαρία πρώτα από όλα είναι άνθρωπος που έχει έντονα συναισθήματα μετά από αυτά που έχει βιώσει, ένιωσε τη δύναμη του κύματος και ένιωσα ότι κάπου αιφνιδιάστηκε» είπε, αναφερόμενος στη διάψευση από πλευράς της ίδιας.

Ο κ. Καραχάλιος είπε πως «έχουμε συναντηθεί 15-20 φορές μόνο τους τελευταίους 3 μήνες», προσθέτοντας πως «η Μαρία με φώναξε και μου είπε θέλω να προχωρήσουμε να οργανώσουμε το κίνημα, όχι το ΚΥΜΑ, που μπορεί να μετασχηματιστεί σε κόμμα και να πάμε στο κοινοβούλιο. Αυτό κάναμε κάποια στιγμή το καλοκαίρι κατ’ εντολή της Μαρίας, φωνάξαμε τα κανάλια και η πρόθεση ήταν να ανακοινωθεί ένα κόμμα. Καταλαβαίνω τους δισταγμούς της καθώς οι μισοί της λένε προχώρα και οι άλλοι μισοί μην μπλέξεις με την πολιτική. Κάνουν ένα λάθος, θα έπρεπε να της λένε να μην μπλέξει με κόμματα».

«Δεν απαντώ ως εκπρόσωπος της Μαρίας αλλά ως ένας από τους πολλούς. Γι’ αυτό είπα ότι το ΚΥΜΑ δεν εκφράζεται μόνο τα Τέμπη αλλά και το Μάτι. Το ΚΥΜΑ δεν πρέπει να το δούμε αποκλειστικά ως ζήτημα των Τεμπών» προσθέτοντας ότι «η Καρυστιανού μπορεί να κερδίσει με double score τον Μητσοτάκη στις εκλογές της Κυριακής αν τις προκήρυσσε. Γιατί την ώρα που θα κινηθεί η Μαρία, θα κινηθεί ο Σαμαράς και δευτερευόντως ο Τσίπρας».