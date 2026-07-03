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Οι εργαζόμενοι του παιδιατρικού νοσοκομείου «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» εκφράζουν την έντονη ανησυχία και τον προβληματισμό τους για το διαχρονικό ζήτημα της παραμονής παιδιών με εισαγγελική εντολή στους χώρους του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει άλυτο.

«Πρόσφατα, το προσωπικό του νοσοκομείου μας κλήθηκε εκ νέου να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές και επισφαλείς καταστάσεις. Συγκεκριμένα, για δύο συνεχόμενες νύχτες, μεταξύ 18 και 20 Ιουνίου, οι νοσηλεύτριες γενικής εφημερίας βρέθηκαν αντιμέτωπες με ακραίες συμπεριφορές από φιλοξενούμενα παιδιά, οι οποίες οδήγησαν σε υλικές φθορές στις εγκαταστάσεις και στον τραυματισμό ενός εργαζομένου στην υπηρεσία φύλαξης. Για την αποκλιμάκωση της έντασης και την αποκατάσταση της ομαλότητας, κρίθηκε δυστυχώς αναγκαία η συνδρομή της αστυνομίας.

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Η ανησυχία των εργαζομένων παραμένει υψηλή, καθώς το ζήτημα δεν έχει διευθετηθεί. Υπενθυμίζουμε ότι είχαμε απευθύνει αντίστοιχη ενημέρωση για γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 12-13/3/2026, όταν έφηβοι που φιλοξενούνταν με εισαγγελική εντολή στην ΒΠΠΚ κλινική, ενεπλάκησαν σε σοβαρά επεισόδια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό παιδιού και την αναγκαία παρέμβαση των αρχών», ανακοίνωσε το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου Παίδων.

Με βάση τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), περίπου 70 παιδιά παραμένουν στα δύο νοσοκομεία Παίδων στο Γουδή κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Πρόκειται για ανήλικους που δεν χρήζουν νοσηλείας, ωστόσο εξακολουθούν να διαμένουν σε νοσοκομειακούς χώρους, καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμες δομές παιδικής προστασίας για τη φιλοξενία τους.