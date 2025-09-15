Ένοχοι για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση κρίθηκαν από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών οι δύο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη και Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης.

Οι δύο κατηγορούμενοι ως «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση» είχαν ισχυριστεί ότι πολιτικά πρόσωπα χρηματίστηκαν από τη φαρμακοβιομηχανία.

Ο Φιλίστωρ Δεσταμπασίδης καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη, ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος του δικαστηρίου διατύπωσε αμφιβολίες.

Η Μαρία Μαραγγέλη καταδικάστηκε για ψευδή καταμήνυση σε βάρος πέντε πολιτικών και δημόσιων προσώπων: του Άδωνι Γεωργιάδη, του Γιάννη Στουρνάρα, του Ανδρέα Λοβέρδου, του Μάριου Σαλμά και του Αντώνη Σαμαρά.

Αυτή την ώρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων ζητούν την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων.

Ποινές φυλάκισης με 3ετη αναστολή

Συνολική ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στη Μαρία Μαραγγέλη επέβαλε το Μονομελές πλημμελειοδικείο, ορίζοντας 3ετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.

Νωρίτερα η Εισαγγελέας ζήτησε να αναγνωριστεί σύννομος βίος και στους δύο κατηγορούμενους. Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός τόνισε πως σε αντίθεση με την συγκατηγορούμενη του, που απουσίαζε από το εδώλιο σε όλη τη διάρκεια της δίκης, εκείνος ήταν παρών σε κάθε συνεδρίαση του δικαστηρίου, με αξιοπρεπή στάση.

Αναφερόμενη στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη, η εισαγγελική λειτουργός ανάφερε πως «η αναγνώριση του ελαφρυντικού μη ταπεινών αιτιών έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ενοχή για εν γνώση του ψευδή κατάθεση, άρα δεν πρέπει να αναγνωριστεί. Να του δοθεί όμως το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ήταν εδώ σε κάθε συνεδρίαση, βοήθησε, είχε αξιοπρεπή στάση, έχει λευκό ποινικό μητρώο».

Σχετικά με τη Μαρία Μαραγγέλη, η εισαγγελέας σχολίασε πως «μπορεί η κατηγορούμενη να μην υπέστη τη βάσανο της διαδικασίας, ωστόσο προσήλθε για να απολογηθεί, δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη ζωή της αλλά πρέπει να της αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου».

Σαμαράς: «Να απονεμηθεί Δικαιοσύνη»

Ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έκανε την εξής δήλωση για την υπόθεση Novartis:

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις!

Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Βενιζέλος: Τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου

«Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος σχολιάζοντας την απόφαση του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση των ποινών για τους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στη δίκη Novartis.

Δημητρακόπουλος: «Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη»

Ο συνήγορος του Άδ. Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ότι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς καταθέσεις και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες.

Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».

Αν. Λοβέρδος: «Οι σκευωρίες κατέρρευσαν»

Με δήλωσή του ο Ανδρέας Λοβέρδος μετά την καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis υποστηρίζει ότι «το δίκαιο αποδόθηκε».

Συγκεκριμένα η ανάρτησή του έχει ως εξής: «Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε.»

Αβραμόπουλος: «Η σκευωρία αποκαλύφθηκε

«Η καταδίκη των δύο κουκουλοφόρων για ψευδομαρτυρία αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή και επιχείρησε να κατασκευάσει ενοχές εκεί όπου δεν υπήρχαν», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση Novartis.

«Η Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα οφείλουν να μιλήσουν οι ίδιοι οι καταδικασμένοι και να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν να καταθέσουν ψευδώς. Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, ποιοι οργάνωσαν και κατεύθυναν αυτήν την πλεκτάνη» επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος και προσθέτει: «Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στους εκτελεστές. Η αλήθεια πρέπει να φτάσει μέχρι τους εμπνευστές και καθοδηγητές. Γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς.

Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί».