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Την περηφάνια και τη συγκίνησή της για τον γιο της, που ολοκλήρωσε τις σπουδές του έπειτα από τέσσερα χρόνια μακριά από το σπίτι, μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου μέσα από τα social media.

Η ηθοποιός δημοσίευσε την Τετάρτη 10 Ιουνίου ένα στιγμιότυπο του γιου της, ο οποίος φαίνεται να κρατά μια βαλίτσα και να σχηματίζει με τα δάχτυλά του το σήμα της νίκης.

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Μέσα από ένα Instagram Story, η Ντορέττα Παπαδημητρίου θέλησε να εκφράσει δημόσια τη χαρά της για την ολοκλήρωση αυτού του σημαντικού κύκλου στη ζωή του παιδιού της, αλλά και για το νέο ξεκίνημα που ακολουθεί.

Στο μήνυμά της έγραψε: «Δεν το πιστεύω ότι πέρασαν 4 χρόνια απ’ την μέρα που έφυγες για σπουδές και τώρα τελείωσες. Καινούρια πίστα τώρα παιδί μου. Πόσο περήφανη είμαι για σένα παιδί μου. Καλώς ήρθες αγάπη μου. Σ’ αγαπώ».