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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης παρευρέθηκαν στο pre-wedding πάρτυ των Οικονομάκου-Τσερέλα στο beach bar Crios της Πάρου και στην όμορφη γαμήλια τελετή, έχοντας την ευκαιρία να ξεκουραστούν δίπλα στην θάλασσα και να βουτήξουν στα καταγάλανα νερά.

Η κάμερα του Mykonos Live TV κατέγραψε τον ηθοποιό να κάνει τις βουτιές του, μπροστά στην αγαπημένη του Ντορέττα Παπαδημητρίου.

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Το φετινό καλοκαίρι είναι το δεύτερο που βρίσκει μαζί την Ντορέττα Παπαδημήτριου με τον Γιώργο Γεροντιδάκη, με το ζευγάρι πλέον να μην κρύβεται νιώθοντας σίγουρο για την σχέση του.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έχει ξεκαθαρίσει στο παρελθόν, πως τα παιδιά της ήταν και παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητα στη ζωή της. Ο Διονύσης Πηλαδάκης γεννήθηκε το 2004 και ο αδερφός του Φίλιππος, το 2006.