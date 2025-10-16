Με πρωτοβουλία της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΦΡΙΚΗΣ παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο CHRISTMAS THEATER, μια εντυπωσιακή παράσταση χορού που είχε σκηνοθετήσει εν ζωή ο αείμνηστος Pierre Cardin καρδιακός φίλος της Γενικής Προξένου της Ακτής Ελεφαντοστού στην Ελλάδα και Προέδρου της Ελληνικής Δράσης Αφρικής κας Μέρως Κεσεσίογλου.

Έτσι διοργανώθηκε μια ημέρα πριν ένα κοκτέιλ στον εκπληκτικό χώρο του ATHENEE προκειμένου να τιμήσουμε τους συντελεστές της φαντασμαγορικής παράστασης με την ευγενική υποστήριξη του κ. Χρύσανθου Πανά.

Rodrigo Cardin

Μέρω Κεσεσιόγλου Αλίκη Δανάλη Roberto Bolle Tatiana Melnik Μαρία Παπαλάμπρου

Το κοκτέιλ τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί καλεσμένοι, ανάμεσά τους οι πρωταγωνιστές αυτής της εκπληκτικής παράστασης RODRIGO BASILICATI – CARDIN ανιψιός και συνεχιστής της καλλιτεχνικής κληρονομιάς του μεγάλου δημιουργού Pierre Cardin, ο παγκοσμίου φήμης χορευτής Roberto Bolle καθώς και η σπουδαία χορεύτρια Tatiana Melnik!!

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ξεχώρισαν, ο Πρέσβης της Τουρκίας κ. Τσαγατάι Ερτζιγές με τη σύζυγό του Χάλα Αζχαρι, η Άλις Δικαίου με την κόρη της Αλεξία Βράκα, ο Λάκης Γαβαλάς, η Ντέμη Βερνίκου, η Βασιλική Καραγιάννη, η Γεωργία Σιακαβάρα, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, η Ρίτα Μωραϊτάκη, η Αναστασία Ζαννή, ο Σπύρος Μπιμπίλας, η Ρένα Ταμπακάκη, η Αννα Καμαρίδου, η Λιάνα Σκουρλή, η Στέλλα Κοκοσαλάκη, η Μαριάνθη Καφετζή, η Λένα Κολοκυθά, η Στέλλα Παπαδοπούλου, η υπεύθυνη δημόσιων σχέσεων της παράστασης Αλίκη Δανάλη καθώς και η παραγωγός της παράστασης της εταιρίας ROBIN4ARTS Μαρία Παπαλάμπρου.

Βασιλική Καραγιάννη, Ντέμη Βερνίκου

Σπύρος Μπίμπιλας, Μερώ Κεσέσιογλου

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε τον ιδανικό πρόλογο για την παράσταση «Ο ΧΟΡΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ» που παρουσιάστηκε στην Αθήνα αποτελώντας ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός διεθνούς εμβέλειας.

Όσοι παρακολούθησαν τη παράσταση, εντυπωσιάστηκαν από τη σύλληψη της ιδέας αυτής που συνδύαζε επιστήμη, τέχνη, φιλοσοφία και χορό σ’ ένα φουτουριστικό σχεδόν μεταφυσικό τοπίο!!

Λάκης Γαβαλάς, Μαριάνθη Καφετζή

Αλέξια Βράκα, Άλις Δικαίου

Λιάνα Σκούρλη, Στέλλα Κοκοσάλακη

Τους θεατές περίμενε μια έκπληξη στο τέλος της παράστασης!! Μια λαμπερή επίδειξη μόδας Pierre Cardin, με τις εμβληματικές δημιουργίες του οίκου εμπνευσμένες από το διάστημα. Αλλά και απονομή βραβείων σε νέους σχεδιαστές, σε μια τελετή που ανέδειξε τη συνέχεια της δημιουργικής κληρονομιάς και το όραμα για το μέλλον της μόδας.

Γεωργία Σιακαβάρα, Κωνσταντίνος Πλεύρης

Rodrigo Cardin, Αναστασία Ζάννη

Στέλλα Παπαδοπούλου, Λένα Κολοκύθα, Ιωάννα Μαχαιρά, Βασίλης Νάτσιος

Τόσο στο κοκτέιλ όσο και στην παράσταση , οι παρευρισκόμενοι απήλαυσαν μια μοναδική εμπειρία που συνδύασε την τέχνη, την κοσμικότητα και το πνεύμα έμπνευσης που πρεσβεύει ο οίκος Pierre Cardin.