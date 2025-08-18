Το επάγγελμα του φαρμακοποιού αναδεικνύεται ως μια δυναμική και αναπτυσσόμενη επιστήμη, που ολοένα και περισσότερο ελκύει το ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων. Η Φαρμακευτική Επιστήμη δεν προσφέρει απλώς μια εξαιρετική επαγγελματική προοπτική, αλλά ανοίγει τον δρόμο για μια πλούσια και εκπληκτική επιστημονική περιπέτεια. Μέσα από τη συνεχή εξέλιξη και τη διαρκή αναζήτηση νέων γνώσεων, ο φαρμακοποιός βυθίζεται σε έναν κόσμο όχι μόνο γοητευτικό, αλλά και συναρπαστικό, όπως επισημαίνει ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Παναγιώτης Παπαγιώργης. Έτσι, αποδεικνύεται πως η φαρμακευτική επιστήμη δεν είναι απλώς ένα επάγγελμα, αλλά ένα επίσης και ένας τρόπος ζωής, με μια έμφυτη αξία που υπερβαίνει τα όρια της καθημερινότητας.

Η επιστημονική γνώση αναδεικνύεται ως ένα από τα πιο κρίσιμα εργαλεία για τον μελλοντικό φαρμακοποιό, καθώς του παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για να αντιμετωπίσει τις πολλαπλές προκλήσεις που προκύπτουν στον συνεχώς εξελισσόμενο κλάδο της φαρμακευτικής. Αυτή η επιστημονική γνώση αποτελεί το θεμέλιο για την κατανόηση των συνθηκών που διέπουν τη φαρμακευτική βιομηχανία, τη δράση των φαρμάκων στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς και τις τεχνικές καινοτομίες που διαμορφώνουν το μέλλον του κλάδου.

Η επιστήμη της Φαρμακευτικής εκτός από τη συμβολή της στην αποκατάσταση της υγείας και την εξασφάλιση της ποιότητας ζωής μόνο μέσω της έρευνας και ανάπτυξης φαρμάκων και θεραπειών, προσφέρει κοινωνικό έργο μέσω ενός απλού φαρμακείου της κοινότητας, με τον φαρμακοποιό να αποτελεί πολύτιμο «κρίκο» ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό του. Ο φαρμακοποιός δεν είναι μόνον αυτός που θα «διαβάσει» μια ιατρική συνταγή και θα δώσει στον ασθενή τα φάρμακά του. Είναι αυτός που θα φροντίσει η συνταγή να εκτελεσθεί σωστά, που θα παρακολουθήσει πολλές φορές την πορεία μιας χρόνιας αγωγής για μια χρόνια ασθένεια μέσω της τακτικής επαφής με τον ασθενή, που θα συμβάλλει με την επιστημονική του γνώση στην ορθή χρήση των φαρμάκων, ώστε να είναι αποτελεσματικά.

Η επιστημονική γνώση και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του EUC

Η ιδανική επιλογή για σπουδές στην Φαρμακευτική Επιστήμη είναι το Eυρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) καθώς προετοιμάζει τους φοιτητές του να αντιμετωπίσουν τις επαγγελματικές προκλήσεις σε όλο το φάσμα των μελλοντικών επαγγελματικών τους επιλογών. Το πρόγραμμα σπουδών Φαρμακευτικής (MPharm, Intergrated Master), είναι σύγχρονο και εξισορροπημένο, υποστηριζόμενο από άριστα καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και υπερσύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια για την εκπαίδευση των φοιτητών, τόσο στα παραδοσιακά φαρμακευτικά αντικείμενα όσο και στις νέες τεχνολογίες που καθοδηγούν τις εξελίξεις.

Με 2.500 ώρες πρακτικής και εργαστηριακής άσκησης, το Πρόγραμμα Φαρμακευτικής (MPharm) του EUC προετοιμάζει τους φοιτητές, ώστε να βγουν μάχιμοι στον επαγγελματικό στίβο, αφού περιλαμβάνει 6 μήνες πρακτικής άσκησης σε φαρμακείο ανοικτό στο κοινό ή σε νοσοκομείο -που μπορεί να γίνει στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες του εξωτερικού μέσω του προγράμματος Erasmus+- ενώ η συνεργασία του Τμήματος με πρότυπα ιατρικά κέντρα, όπως το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, αλλά και με μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες, όπως η Remedica, η Medochemie και η Delorbis, δημιουργεί το καλύτερο δυνατό πλαίσιο για την πρακτική άσκηση.

Με τον τρόπο αυτό, οι απόφοιτοι του προγράμματος έχουν μια ευρεία επιλογή εργασίας, όπως σε ιδιόκτητο φαρμακείο, στη βιομηχανία φαρμάκων στους τομείς παραγωγής, ελέγχου ποιότητας, της έρευνας και ανάπτυξης, στη φαρμακευτική διοίκηση, σε εμπορικά εργαστήρια, έρευνας και εκπαίδευσης, σε βιομηχανίες τροφίμων ή βιοτεχνολογίας, και σε εταιρείες παραγωγής και εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, υγειονομικού υλικού και ιατρικών συσκευών. Επιπλέον, οι απόφοιτοι Φαρμακευτικής (MPharm) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Αμοιβαίας Αναγνώρισης Προσόντων (ΙΜΙ), ενώ είναι και μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Σχολών και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Φαρμακοποιών.

Άλλωστε, η Φαρμακευτική, MPharm του EUC καλύπτει όλο το φάσμα των φαρμακευτικών επιστημών: από τη φαρμακολογία, την κλινική φαρμακευτική, τη φαρμακευτική φροντίδα, τη φαρμακευτική νομοθεσία, τη βιοηθική και τη βιοφαρμακευτική, μέχρι τη φαρμακευτική ανάλυση, τη φαρμακευτική τεχνολογία, την τοξικολογία, τη χημεία, τη βιοχημεία και την ανατομία/φυσιολογία. Μάλιστα, οι φοιτητές Φαρμακευτικής στο EUC επωφελούνται από τη συνύπαρξη της Ιατρικής Σχολής τόσο σε επίπεδο εγκαταστάσεων, εργαστηριακού εξοπλισμού, διεπιστημονικής υποστήριξης, τεχνογνωσίας του ακαδημαϊκού προσωπικού και ερευνητικής υποδομής.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) προσφέρει την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας και Ζωής, με 29 προγράμματα συνολικά – εκ των οποίων τα 13 αποκλειστικά στην Κύπρο. Ειδικότερα το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α.

ΤΗΕ World University Rankings by Subject 2025: Medical and Health

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 501+ κορυφαίων πανεπιστημίων παγκοσμίως στα προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Επιστημών Υγείας, σύμφωνα με την διεθνή κατάταξη των Times Higher Education (THE) World University Rankings by Subject 2025.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους συμβούλους του Τμήματος Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 00357-22713000 ή στο [email protected]

Έναρξη σπουδών Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 6 Οκτωβρίου 2025

