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Ο Θανάσης Αυγερινός υποστήριξε ότι το πολυτελές μαύρο SUV που χρησιμοποίησε η Μαρία Καρυστιανού για την επίσκεψή της στο Αττικό δεν ανήκει ούτε σε εκείνη ούτε στο κόμμα, αλλά ανήκει σε ένα από τα στελέχη, ο οποίος τυχγάνει να είναι επιτυχημένος ιατρός.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, ο οποίος μίλησε στον ραδιοσταθμό Αθήνα 9,84, «πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας» και αυτό που συμβαίνει είναι μία «κωμική προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Θ. Αυγερινός:

«Κωμική η προσπαθεια που γίνεται από ορισμένα μέσα ενημέρωσης να δημιουργήσουν εντυπώσεις όπως για παράδειγμα διάβαζα τώρα σχόλια για το όχημα με το οποίο έφθασε η κυρία Καρυστιανού στο Αττικό Νοσοκομείο, μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι το όχημα ενός από τα στελέχη μας, είναι ένας επιτυχημένος ιατρός, φαντάζομαι ότι πολλοί επιτυχημένοι ιατροί έχουν οχήματα μεγάλου κυβισμού και πολυτελείας. Δεν είναι το όχημα του Κινήματος και είναι κωμική αυτή η προσπάθεια να μας κολλήσουν ετικέτες και να κάνουν περιγραφές που δεν ταιριάζουν με τον χαρακτήρα μας».