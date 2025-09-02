Ο Έλον Μασκ στάθηκε με ανάρτησή του στο X στο σοβαρότατο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, η οποία καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην ανάρτησή του στο X, ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος κάνει λόγο για τον «θάνατο της Ελλάδας», με το δημογραφικό να συνιστά ένα από τα βασικότερα προβλήματα που καλείται να λύσει η Πολιτεία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται ο Μασκ, η Ελλάδα καταγράφει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μόλις 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα. Ο πληθυσμός γερνάει με ταχείς ρυθμούς, ενώ χιλιάδες νέοι εγκαταλείπουν τη χώρα αναζητώντας καλύτερες προοπτικές στο εξωτερικό.

Η συρρίκνωση αυτή αντανακλάται και στο εκπαιδευτικό σύστημα. Όπως αναφέρεται, πάνω από 700 σχολεία έχουν ήδη κλείσει εξαιτίας της έλλειψης μαθητών. Για το σχολικό έτος 2025-2026, 721 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν, καθώς δεν συγκέντρωσαν τον ελάχιστο αριθμό των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτές.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι την Τρίτη (2/9), οι Financial Times, στάθηκαν σε δημοσίευμά τους στο δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, τοποθετώντας το εν λόγω θέμα αρκετά ψηλά στις ειδήσεις της ημέρας.