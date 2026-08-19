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Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση καθιερώνονται τουλάχιστον έξι εκδρομές ετησίως ανά τμήμα, ενώ στα Ειδικά Σχολεία μειώνεται στο 50% το απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής για την πραγματοποίηση δράσεων.

Οι εκπαιδευτικοί αποκτούν τη δυνατότητα να αυξάνουν τον αριθμό των συνοδών, διασφαλίζοντας την καλύτερη εποπτεία και την ασφάλεια των μαθητών κατά τις μετακινήσεις.

Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, προβλέποντας την κατάσχεση κινητών τηλεφώνων σε περίπτωση παραβίασης της ιδιωτικότητας άλλων μαθητών χωρίς τη συναίνεσή τους.

Οι ιδιοκτήτες και το προσωπικό των τουριστικών γραφείων υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου για την ενίσχυση των δικλίδων ασφαλείας στις σχολικές εκδρομές.

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Νέο πλαίσιο για την ασφάλεια των μαθητών και την οργάνωση των σχολικών εκδρομών θεσπίζει το υπουργείο Παιδείας, με τις αλλαγές να αφορούν μεταξύ άλλων το κόστος των μετακινήσεων, τη χρήση κινητών τηλεφώνων και τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Μία από τις σημαντικότερες νέες ρυθμίσεις δίνει τη δυνατότητα σε δύο ή περισσότερες σχολικές μονάδες να συνεργάζονται για τη διοργάνωση κοινών εκδρομών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και, κατ’ επέκταση, η μείωση του κόστους για τις οικογένειες, ώστε το οικονομικό βάρος να μην αποτελεί εμπόδιο στη συμμετοχή των μαθητών.

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Παράλληλα, θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών μετακινήσεων, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων.

Τουλάχιστον έξι εκδρομές στα Δημοτικά

Σημαντική αλλαγή αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς προβλέπεται για πρώτη φορά ότι ο αριθμός των εκδρομών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από έξι ανά τμήμα και ανά σχολικό έτος.

Οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν να συνδέονται με την ιστορία, τον πολιτισμό, την επιστήμη και την τεχνολογία, αλλά και με την περιβαλλοντική συνείδηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατική αγωγή και τη σωματική και ψυχική ευεξία των μαθητών.

Επιπλέον, ο Σύλλογος Διδασκόντων έχει τη δυνατότητα να αυξάνει τον αριθμό των συνοδών εκπαιδευτικών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ασφαλή μετακίνηση και την καλύτερη εποπτεία των μαθητών.

Διευκολύνεται η συμμετοχή μαθητών των Ειδικών Σχολείων

Αλλαγές προβλέπονται και για τα Ειδικά Σχολεία. Το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό συμμετοχής μαθητών για την πραγματοποίηση μιας εκπαιδευτικής μετακίνησης μειώνεται από 70% σε 50%.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αποσκοπεί στον περιορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες μια εκδρομή ή άλλη εκπαιδευτική δράση δεν πραγματοποιείται εξαιτίας χαμηλής συμμετοχής.

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Εκδρομές με δράσεις ενεργού πολίτη

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικές μετακινήσεις μπορούν πλέον να περιλαμβάνουν και δράσεις που ενισχύουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, δράσεις αλληλεγγύης και φιλανθρωπικού χαρακτήρα, παροχή βοήθειας σε έκτακτες καταστάσεις, αναπλάσεις χώρων, καθώς και δράσεις καθαρισμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τι προβλέπεται για τα κινητά

Αυστηρότεροι γίνονται οι κανόνες για τη χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδρομών.

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Εφόσον ένας μαθητής φωτογραφίσει, βιντεοσκοπήσει ή ηχογραφήσει άλλους μαθητές χωρίς τη συναίνεσή τους, προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία για την απενεργοποίηση και φύλαξη της συσκευής.

Το κινητό τηλέφωνο παραδίδεται στη συνέχεια στον γονέα ή τον κηδεμόνα, μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής.

Ποινικό μητρώο για ιδιοκτήτες και προσωπικό τουριστικών γραφείων

Ενισχύονται παράλληλα οι δικλίδες ασφαλείας που αφορούν τη διοργάνωση των σχολικών μετακινήσεων.

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Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, ο ιδιοκτήτης και τα μέλη του προσωπικού του τουριστικού γραφείου που πρόκειται να συνοδεύσουν μαθητές υποχρεούνται να υποβάλλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου.

Παράλληλα, αποσαφηνίζονται οι διαδικασίες και οι αρμοδιότητες των συνοδών εκπαιδευτικών, με στόχο να υπάρχει ένα πιο σαφές πλαίσιο ευθυνών και εποπτείας καθ’ όλη τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Περισσότερες ημέρες για μετακινήσεις Erasmus

Αλλαγές προβλέπονται και στις μετακινήσεις εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των προγραμμάτων Erasmus.

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Ο περιορισμός των 14 ημερών δεν εφαρμόζεται όταν η μετακίνηση πραγματοποιείται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, καθώς και στο διάστημα από 22 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου.

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