Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ που επέλεξε να προβάλει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος είναι αναμφίβολα εντυπωσιακά. Από τον Ιούνιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026 οι επιχειρήσεις με μισθωτούς εργαζομένους αυξήθηκαν κατά 49.289, φθάνοντας τις 343.132, ενώ οι εργαζόμενοι αυξήθηκαν κατά 577.742, αγγίζοντας πλέον τα 2,92 εκατομμύρια.

Να δεχθούμε, λοιπόν, τους αριθμούς. Αλλά ακριβώς επειδή οι αριθμοί έχουν αξία, πρέπει να τους βλέπουμε όλους.

Advertisement

Advertisement

Θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο ο κ. Σκέρτσος να μας πει ποιες ηλικίες αφορούν αυτές οι θέσεις εργασίας, σε ποιους κλάδους δημιουργήθηκαν και, κυρίως, πόσες είναι μόνιμες και πόσες εποχικές. Διότι διαφορετική εικόνα δίνει μια σταθερή δωδεκάμηνη απασχόληση και διαφορετική μια πρόσληψη λίγων μηνών στον τουρισμό.

Και μαζί με τις προσλήψεις χρειάζονται οι αποχωρήσεις και οι απολύσεις. Πόσοι βρήκαν δουλειά, αλλά και πόσοι την έχασαν;

Το ίδιο ισχύει για τις επιχειρήσεις. Οι περίπου 50.000 περισσότερες επιχειρήσεις αποτελούν θετικό στοιχείο. Υπάρχουν όμως και κλειστά ρολά στις γειτονιές, λουκέτα και μικρομεσαίοι που παλεύουν με δάνεια, φόρους, ενέργεια και αυξημένα λειτουργικά έξοδα.

Κυρίως, όμως, υπάρχει ένα ερώτημα που κανένα πανηγυρικό γράφημα δεν μπορεί να παρακάμψει: Δουλειά με τι μισθό;

Μπορεί ο εργαζόμενος να πληρώσει ενοίκιο, ρεύμα, σούπερ μάρκετ, καύσιμα και τις υποχρεώσεις της οικογένειάς του και να του περισσέψει κάτι στο τέλος του μήνα; Ή ο μισθός τελειώνει στο εικοσαήμερο;

Καλό θα ήταν, λοιπόν, δίπλα στα στοιχεία της ΕΡΓΑΝΗ να μπουν και οι οφειλές πολιτών προς Εφορία, τράπεζες και servicers, οι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί και τα χρέη των μικρομεσαίων.

Advertisement

Γιατί η οικονομία δεν κρίνεται μόνο από το πόσοι εργάζονται. Κρίνεται και από το πώς ζουν όσοι εργάζονται.

Και εδώ υπάρχει ο μεγάλος ελέφαντας στο δωμάτιο: η ακρίβεια.

Όταν σημαντικό μέρος των νοικοκυριών δυσκολεύεται ακόμη και να χρηματοδοτήσει λίγες ημέρες διακοπών, όταν η στέγη και η ενέργεια απορροφούν μεγάλο μέρος του εισοδήματος, η κυβερνητική εικόνα χρειάζεται περισσότερες αποχρώσεις.

Advertisement

Οι 580.000 περισσότεροι εργαζόμενοι είναι μια επιτυχία που πρέπει να καταγραφεί.

Αλλά η επόμενη ερώτηση είναι πολύ πιο δύσκολη:

Οι 580.000 περισσότεροι εργαζόμενοι ζουν καλύτερα; Έστω και στοιχειωδώς;

Advertisement