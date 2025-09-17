74.713 likes συγκέντρωσε ως το βράδυ της Τετάρτης η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με την οποία ευχήθηκε ευτυχισμένα γενέθλια στην συζυγό του Μαράια Ριντλσπρίγκερ.

Η 33χρονη Μαράια Νταναέ Αντετοκούνμπο (γεννημένη Ριντλσπρίγκερ, 17 Σεπτεμβρίου 1992) είναι Αμερικανίδα επιχειρηματίας και πρώην παίκτρια βόλεϊ. Ενώθηκε με τα δεσμά του γαμού με τον Γιάννη πριν από σχεδόν ένα χρόνο και ο Greek Freak της ευχήθηκε «Ευτυχισμένα γενέθλια αγάπη μου».

Ο Γιάννης και η Μαράια έχουν τέσσερα παιδιά και το αγαπημένο ζεύγος συμμετέχει σε διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες, ιδίως στην περιοχή του Μιλγουόκι.