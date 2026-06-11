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Με σταθερή προσήλωση στη δημιουργία θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και την ενίσχυση της αξίας της προσφοράς στις κοινότητες όπου δραστηριοποιείται, ο Όμιλος Qualco επεκτείνει τη δράση εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Qualco και το Qualco Foundation συμμετείχαν ως Bravo Partners στο Black & White Gala του London’s Air Ambulance Charity, μία από τις σημαντικότερες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις του Λονδίνου, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιουνίου.

Το Black & White Gala διοργανώνεται ανά διετία από το Philanthropy Board του London’s Air Ambulance Charity και συγκεντρώνει προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό χώρο, με στόχο την ενίσχυση του έργου του οργανισμού.

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Από το 1989, το London’s Air Ambulance Charity χρηματοδοτεί και υποστηρίζει τη μοναδική υπηρεσία εναέριας επείγουσας ιατρικής βοήθειας του Λονδίνου. Το έργο του οργανισμού υποστηρίζεται διαχρονικά από τον πρίγκιπα της Ουαλίας, Ουίλιαμ, ο οποίος διατελεί προστάτης (Patron) του London’s Air Ambulance Charity.

Η κοινωνική προσφορά ως μέρος της δραστηριότητας στο Η.Β.

Με παρουσία στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από δέκα χρόνια μέσω της Qualco UK, ο Όμιλος Qualco έχει αναπτύξει ισχυρή δραστηριότητα στη βρετανική αγορά, υποστηρίζοντας οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με εξειδικευμένες τεχνολογικές λύσεις, όπως την Thames Water, τη μεγαλύτερη εταιρεία ύδρευσης στη χώρα. Παράλληλα, επενδύει συστηματικά σε πρωτοβουλίες κοινωνικού χαρακτήρα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Qualco UK υποστηρίζει διαχρονικά το Momentum Children’s Charity, ενώ υλοποιεί δράσεις κοινωνικής ευαισθητοποίησης και οικονομικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και οργανισμούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η στρατηγική συνεργασία της με την AFC Wimbledon, μέσω της οποίας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο στην τοπική κοινότητα.

Η υποστήριξη του έργου του London’s Air Ambulance Charity αποτελεί ακόμη μία έκφραση της δέσμευσης του Ομίλου Qualco να συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων στις χώρες όπου ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σχετικά με τον όμιλο Qualco

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Ο όμιλος Qualco είναι ένας οργανισμός με διεθνή δραστηριοποίηση και εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική τεχνολογία. Με ηγετική θέση και παρουσία άνω των 25 ετών σε περισσότερες από 30 χώρες, προσφέρει καινοτόμες λύσεις σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και άλλους οργανισμούς. Αξιοποιώντας τεχνολογίες AI, advanced analytics και αυτοματοποίησης, συμβάλλει ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων.

Εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών από τον Μάιο του 2025, ο όμιλος επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας υψηλά πρότυπα διακυβέρνησης, περιβαλλοντικής διαχείρισης και κοινωνικής ευθύνης, με στόχο τη δημιουργία μακροχρόνιας αξίας.

Σχετικά με το Qualco Foundation

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Το Qualco Foundation είναι μια μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, με σκοπό την ενίσχυση εγχειρημάτων που στοχεύουν στο κοινό όφελος, που συνδράμουν στη δημιουργία μίας βιώσιμης κοινωνίας και που δίνουν νέες προοπτικές σε όλες και όλους. Μέσω δωρεών, στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών, συμπράττει με φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και με εκπαιδευτικά και πολιτιστικά ιδρύματα, συμμετέχοντας στην κοινή προσπάθεια έμπρακτης ανταπόκρισης στις ανάγκες της κοινωνίας. Η κοινωφελής δράση του Qualco Foundation εστιάζει σε τέσσερις πυλώνες: Παιδεία & Επιστήμη, Αθλητισμό, Πολιτισμό και Εθνική Παρακαταθήκη, Κοινωνική Αλληλεγγύη. Βασικές αρχές του είναι η αλληλεγγύη, η συμπεριληπτικότητα και η διαφάνεια. Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να ανατρέξετε στο www.qualcofoundation.com.