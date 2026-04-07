Υπάρχει μια στιγμή λίγο πριν ξεκινήσει ένας αγώνας ρομποτικής.

Τα βλέμματα συγκεντρωμένα, οι τελευταίες διορθώσεις, μια ομάδα γύρω από ένα ρομπότ που πριν λίγους μήνες δεν υπήρχε. Κάποιος μετράει χρόνο, κάποιος κρατά σημειώσεις, κάποιος απλώς κοιτάει το αποτέλεσμα μιας ιδέας που έγινε πράξη.

Σε αυτή τη στιγμή συνοψίζεται κάτι μεγαλύτερο.

Στη Θεσσαλονίκη, τα πανελλήνια πρωταθλήματα FIRST® Tech Challenge (FTC) και οι τελικοί του FIRST® LEGO® League Challenge (FLL) 2026 έφεραν κοντά σχεδόν 1.000 μαθητές και νέους από όλη την Ελλάδα. Δεκάδες ομάδες από σχολεία και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, μαζί με μέντορες, εθελοντές και κριτές, δημιούργησαν ένα περιβάλλον έντασης, δημιουργικότητας και συνεργασίας. Οι συγκεκριμένοι διαγωνισμοί ρομποτικής διοργανώνονται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό Eduact με την υποστήριξη του Qualco Foundation.

Δύο σαββατοκύριακα γεμάτα παρουσιάσεις, δοκιμές και αγώνες. Ένα σύγχρονο πεδίο μάθησης που ξεφεύγει από τη σχολική τάξη.

Aγώνας από τον τελικό του FLL, Θεσσαλονίκη

Η εμπειρία πίσω από τα ρομπότ

Η ρομποτική εκπαίδευση σε αυτές τις διοργανώσεις δεν λειτουργεί ως θεωρητική άσκηση.

Οι συμμετέχοντες σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομποτικές εφαρμογές από το μηδέν. Αντιμετωπίζουν προβλήματα, δοκιμάζουν λύσεις, αποτυγχάνουν και επιστρέφουν με νέες ιδέες.

Σε αυτή τη διαδικασία καλλιεργούνται δεξιότητες που ξεπερνούν την τεχνολογία. Κριτική σκέψη, δημιουργικότητα, συνεργασία, παρουσίαση ιδεών, επιμονή.

Και μαζί, κάτι λιγότερο μετρήσιμο αλλά εξίσου σημαντικό: η χαρά της συμμετοχής.

«Η αδρεναλίνη που φέρνει, το ότι ενώνονται όλες οι ομάδες και ενώ ανταγωνίζονται, διασκεδάζουν μαζί. Μπορεί να είμαστε κόντρα στην πίστα, αλλά μετά είμαστε φίλοι, διασκεδάζουμε και χορεύουμε. Αυτό είναι για μας το αγαπημένο μας», λέει η Αριάδνη από τη RoboticAllienz.

Η ένταση του διαγωνισμού συνυπάρχει με μια αίσθηση κοινότητας.

Εν ώρα δράσης, στον τελικό του FTC, Θεσσαλονίκη

FTC: Μια πρώτη επαφή με τον κόσμο της βιομηχανικής ρομποτικής

Το FIRST Tech Challenge απευθύνεται σε μαθητές 12 έως 18 ετών και εισάγει τους συμμετέχοντες σε συνθήκες που θυμίζουν πραγματικά projects.

Οι ομάδες σχεδιάζουν και κατασκευάζουν προηγμένα ρομπότ, τα οποία αγωνίζονται σε ένα δυναμικό περιβάλλον με συγκεκριμένους κανόνες. Κάθε απόφαση έχει σημασία. Κάθε λεπτομέρεια επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Η εμπειρία αυτή φέρνει τους μαθητές κοντά σε επαγγελματικές συνθήκες και τους βοηθά να κατανοήσουν πώς λειτουργεί η τεχνολογία σε πραγματικό χρόνο.

«Δεν έχω συμμετάσχει ξανά σε FTC, είμαστε καινούργια ομάδα, αλλά περνάω πάρα πολύ καλά και είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Η FIRST μας έχει βοηθήσει και με έχει κάνει να νιώσω ευπρόσδεκτη», λέει η Τερέζα από τους Automatrons.

Στον φετινό τελικό, οι οκτώ κορυφαίες ομάδες εξασφάλισαν συμμετοχή σε τέσσερις παγκόσμιες διοργανώσεις, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο της ελληνικής παρουσίας.

FLL: Η πρώτη επαφή με την καινοτομία ξεκινά νωρίς

Το FIRST LEGO League απευθύνεται σε ηλικίες 9 έως 16 ετών και φέρνει τη ρομποτική πιο κοντά στη σχολική εμπειρία.

Οι μαθητές κατασκευάζουν ρομπότ LEGO και παράλληλα αναπτύσσουν ένα καινοτόμο project βασισμένο σε συγκεκριμένη θεματική. Η προετοιμασία ξεκινά μήνες πριν, μέσα στην τάξη. Έρευνα, ιδέα, σχεδιασμός, υλοποίηση.

Στον φετινό τελικό συμμετείχαν 55 ομάδες που προκρίθηκαν μέσα από περιφερειακούς διαγωνισμούς σε Αθήνα, Ρόδο, Κρήτη και Θεσσαλονίκη. Οι ομάδες που προκρίθηκαν θα συμμετέχουν σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η φετινή θεματική UNEARTHED™ έδωσε μια διαφορετική διάσταση. Οι ομάδες κλήθηκαν να συνδέσουν την τεχνολογία με την ιστορία, να εντοπίσουν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι και να προτείνουν λύσεις μέσα από εργαλεία STEM.

Η τεχνολογία συναντά τον πολιτισμό με τρόπο ουσιαστικό.

Μια γενιά που λειτουργεί σαν ομάδα

Οι διοργανώσεις αναδεικνύουν μια γενιά που λειτουργεί συλλογικά.

Οι μαθητές μοιράζονται ρόλους, διαχειρίζονται χρόνο, παίρνουν αποφάσεις. Μαθαίνουν να ακούν, να διαφωνούν και να προχωρούν μαζί.

«Είμαι πολύ χαρούμενος και ενθουσιασμένος γιατί συμμετέχω πρώτη φορά σε αυτό τον διαγωνισμό και είναι πολύ ωραία η αλληλεπίδραση με άλλες ομάδες, ανταλλάξαμε ιδέες και γενικά βίωσα αυτή την πολύ ωραία εμπειρία», λέει ο Κωνσταντίνος από την ομάδα RGB.

Η εμπειρία αυτή δημιουργεί μια διαφορετική σχέση με τη μάθηση. Πιο ενεργή, πιο συμμετοχική, πιο ουσιαστική.

Qualco Foundation: Στήριξη με συνέχεια

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, η ύπαρξη σταθερών υποστηρικτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Το Qualco Foundation, η κοινωφελής πρωτοβουλία του ομίλου Qualco, συμμετείχε ως Ασημένιος Χορηγός και των δύο πανελλήνιων διοργανώσεων, ενισχύοντας δράσεις που καλλιεργούν δεξιότητες του μέλλοντος και ενδυναμώνουν τη νέα γενιά.

Η προσέγγιση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική που εστιάζει στον ψηφιακό εγγραμματισμό, στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς και στην πρόσβαση όλων των νέων σε ευκαιρίες μάθησης.

Η στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών δεν έχει αποσπασματικό χαρακτήρα.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η υποστήριξη της Εθνικής Ομάδας Ρομποτικής, η οποία κατέκτησε την τέταρτη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 191 χώρες στην Ολυμπιάδα Ρομποτικής της Αθήνας το 2024 και απέσπασε το χάλκινο βραβείο Zhang Heng Award for Engineering Design το 2025 στον Παναμά.

Αποτελέσματα που δείχνουν τι μπορεί να συμβεί όταν η επένδυση στη νέα γενιά έχει διάρκεια.

Το μέλλον γράφεται ήδη

Οι εικόνες από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι στιγμιότυπα μιας διοργάνωσης αλλά αποτελούν ένα μικρό δείγμα για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί η επόμενη μέρα.

Μαθητές που σκέφτονται, συνεργάζονται, δημιουργούν. Που δοκιμάζουν στην πράξη όσα μαθαίνουν. Που αποκτούν εμπειρίες πριν καν βρεθούν στην αγορά εργασίας.

Το μέλλον χτίζεται σε τέτοιες στιγμές. Σε ομάδες, σε ιδέες, σε προσπάθειες που ξεκινούν από νωρίς.

Και μέσα σε αυτή τη διαδικασία, πρωτοβουλίες όπως αυτές που στηρίζει το Qualco Foundation δίνουν χώρο, εργαλεία και προοπτική σε μια γενιά που ήδη κάνει τα πρώτα της βήματα μπροστά.