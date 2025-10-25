Την προφυλάκιση ενός εκ των συνολικά 37 συλληφθέντων για το κύκλωμα παράνομων προφυλακίσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε πριν από λίγο ο Ευρωπαίος ανακριτής με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.

Πρόκειται για την πρώτη προφυλάκιση στην υπόθεση, ενώ οι απολογίες των εμπλεκομένων συνεχίζονται.

Ο κατηγορούμενος που μετά την απολογία του οδηγείται στη φυλακή σύμφωνα με το κατηγορητήριο θεωρείται μέλος εγκληματικής οργάνωσης με πολλές χρηματικές συναλλαγές από και προς τραπεζικούς λογαριασμούς του φερόμενου ως αρχηγού, με τον οποίο τον συνδέει και οικογενειακή σχέση.

Οι απολογίες της δεύτερης ομάδας κατηγορουμένων που οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του ανακριτή συνεχίζονται. Έως τώρα έχουν απολογηθεί άλλοι οκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι έχουν αφεθεί ελεύθεροι με όρους, ενώ απομένουν οι απολογίες άλλων τριών κατηγορουμένων.

Οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχει απαγγείλει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Ένας εκ των κατηγορουμένων στην απολογία του υποστήριξε πως κάποιοι τον πλησίασαν και του έταξαν χρήματα, προκειμένου να τους δώσει τα στοιχεία του. «Είμαι άνεργος, δεν έχω καμία σχέση με το αγροτικό επάγγελμα. Με προσέγγισαν και μου είπαν ότι θα βγάλω 1.000 ευρώ, αν παραχωρήσω τους κωδικούς taxisnet. Δεν δήλωσα εγώ τα αγροτεμάχια», φέρεται να ανέφερε στις εξηγήσεις του ενώπιον του ευρωπαίου ανακριτή.

Άλλος κατηγορούμενος υποστήριξε πως είναι αθώος και εν αγνοία του δηλώθηκαν άλλες εκτάσεις από εκείνες που κατέχει. «Κατέχω 15 στρέμματα και μου πρότειναν να κάνω αίτηση ως νέος αγρότης. Έλαβα λίγα παραπάνω από 900 ευρώ. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι είχαν δηλωθεί άλλες εκτάσεις από έναν κύριο που γνώρισα στα κρατητήρια, όταν με συνέλαβαν», ήταν κατά πληροφορίες ο βασικός ισχυρισμός του.

Θύματα απάτης δήλωσαν μία μητέρα και οι δύο κόρες της. Φέρονται να υποστήριξαν πως: «Έχουμε οικογενειακή αγροτική ενασχόληση και εξαπατηθήκαμε από έναν μεσίτη, ο οποίος μας ανέφερε ότι θα νοικιάζαμε νόμιμα τα αγροτεμάχια, ώστε στη συνέχεια να τα καλλιεργήσουμε. Μόλις συνειδητοποιήσαμε τις ψευδείς δηλώσεις κινηθήκαμε νομικά κατά των υπαιτίων».

Άλλη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε: «Έλαβα τα τελευταία πέντε χρόνια 60.000 €, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες. Υπήρχε μόνο ένα κενό 2.000 € που είχε να κάνει με την ασφαλιστική κάλυψη του αγροτικού ταμείου του ΟΓΑ. Δεν προσπάθησα ποτέ να κοροϊδέψω την ευρωπαϊκή ένωση έχω νόμιμες καλλιέργειες».

Χθες, αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους 11 συλληφθέντες, ενώ αύριο και την Δευτέρα αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.