Σε 42 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 34 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 8.

Παράλληλα, οριοθετήθηκε, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παλαιομάνινα Ξηρόμερου Αιτωλοακαρνανίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:30 σε δασική έκταση με βελανιδιές, και δεν απειλούσε κάποιον οικισμό.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.